BMW lanza sus nuevos scooter de cilindrada media: así son los C 400 X y C 400 GT

Tras la implantación de la gama C 650 en el segmento de los scooter de cilindrada alta, BMW ha decidido dar un nuevo paso con la llegada de dos nuevos modelos al segmento de la cilindrada media. Tienen un enfoque premium, claro está, como todos los productos de la marca, así que combinan calidad, diseño, tecnología y prestaciones. ¿Sus nombres? BMW C 400 X y BMW C 400 GT.

El primero ya lo conocíamos porque se presentó en sociedad hace un año en Milán. Sin embargo, es ahora cuando sale a la venta, por eso lo sacamos a la palestra. El modelo que

Aunque si de escapadas se trata, nada menor que la nueva GT (gran turismo) que acaba de ser presentada en sociedad y que llegará al mercado durante la primera mitad de 2019. Sobre la misma base de la X, con su mismo chasis y su mismo motor, la variante 'GT' añade una carrocería más grande y una cúpula mayor que mejora la protección contra el viento. Es, por lo tanto, mejor opción para aquellos que suelan hacer recorridos largos o a velocidad elevada.

Dotados de un chasis a la altura y de lo último en tecnología aplicada a la seguridad, el confort y la conectividad, los nuevos scooter de BMW tienen un diseño peculiar, sobre todo en su parte frontal. El BMW C 400 X hereda la firma lumínica y ese 'pico' característico de las grandes GS; por su parte, el BMW C 400 GT tiene un aspecto más Touring, quizá menos atrevido pero más equilibrado. Queda claro que cada variante tiene sus pretensiones y va en busca de un cliente concreto.

Quien esté interesado en este nuevo scooter de BMW, debe saber que el C 400 X estará disponible a partir del 10 de diciembre con un precio recomendado de 6.850 euros. Para adquirir el C 400 GT habrá que esperar hasta el año que viene, probablemente hasta la primavera, que es cuando saldrá a la venta con un precio de partida de 7.950 euros.

Aprovechando la llegada del nuevo BMW C 400 X, BMW Motorrad pone en marcha una campaña de lanzamiento para unidades limitadas: todo aquél que realice un pedido antes del 31 de diciembre podrá llevarse sin sobrecoste la opción Connect Ride (660 euros) que incluye una pantalla TFT de 6,5 pulgadas, así como todo el equipamiento de conectividad.

PUBLICIDAD