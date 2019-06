Los consejeros señalan diversidad y nuevas tecnologías como los retos más importantes para su supervisión

La vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina, ha enviado un mensaje de tranquilidad al centenar de consejeros reunidos en un encuentro del Instituto de Auditores Internos de España (IAI), al afirmar que el supervisor "es consciente de que las empresas han tenido poco tiempo para adaptarse a los requerimientos de la Ley de información no financiera y diversidad, por lo que seremos prudentes" a la hora de supervisar esta información, "una de nuestras prioridades".

Martínez-Pina ha destacado que la Ley de información no financiera y diversidad, en vigor desde el pasado mes de diciembre, "va más allá de lo previsto en la Directiva de la Unión Europea ya que amplía el ámbito de aplicación (a más de 1.000 sociedades españolas), el alcance (exige reportar más información), e introduce la obligatoriedad de que esta información sea verificada por un experto independiente (en la Directiva es optativo)".

La vicepresidenta del supervisor ha instado a los consejeros de las empresas a que ante el entorno actual asuman estrategias centradas en el largo plazo y fomenten la sostenibilidad para afrontar los retos, entre los que se encuentran las nuevas tecnologías y la diversidad. "La nueva ley exige al consejo describir la política de diversidad, y si no existe, que se justifique", mientras que, sobre nuevas tecnologías, Martínez-Pina ha animado a crear comisiones especializadas en los consejos como buena práctica, "con perfiles adecuados para asumir esta nueva función".

En este contexto, el presidente del IAI, Ernesto Martínez, ha enfatizado la importancia del trabajo del auditor interno para que los consejeros puedan llevar a cabo sus responsabilidades de supervisión para preservar el valor de la compañía a largo plazo, gracias a su "mirada de largo alcance, enfoque hacia los riesgos más relevantes para la compañía, y una mirada transversal que nos da un conocimiento profundo del negocio", motivo por el que ha demandado "capacidades, competencias y tecnologías que hagan posible asegurar un adecuado nivel de control".

COSO y la información no financiera

En este sentido se ha manifestado Paul Sobel, presidente de COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), la autoridad mundial en control interno en las empresas, que ha presentado la traducción al español del último informe COSO, Aplicar la gestión del riesgo empresarial a los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que ayuda a las empresas en este sentido.

Más allá de los riesgos de ciberseguridad, geopolíticos, etc., Sobel ha recordado que el Foro Económico Mundial constató a principios de año la relevancia de los relacionados con el medio ambiente, aspectos sociales y gobierno de las compañías, y un 80% de los inversores creen que las empresas no están dando información suficiente sobre ellos. Al igual que otros, estos riesgos pueden influir en la rentabilidad, éxito y supervivencia de empresas, gobiernos e instituciones, y por tanto son relevantes en las agendas de los inversores y otros stakeholders.

El último informe COSO ayuda al consejero en la supervisión estratégica y en asegurarse de que la dirección establece una estrategia para conseguir la misión, visión y valores de la empresa basándose en la información no financiera. Por este motivo, "el Consejo debe sacar todo el rendimiento de sus auditores internos, pues conocen los procesos y el flujo de información mucho mejor que un asesor externo, y les proporcionarán tranquilidad sobre la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo" y por eso los consejos deben emplear ese recurso plenamente".

Tecnología 5G y otros asuntos en la agenda de los consejeros

El Chief Executive Officer de Telefónica, Miguel Sánchez, ha tratado la gestión de crisis en el Grupo Telefónica basándose en el caso Wannacry, y los riesgos tecnológicos, entre los que mencionó los asociados a la tecnología 5G. Sánchez ha destacado que a pesar de los riesgos que conlleve el desarrollo de esta tecnología, España "está bastante mejor preparada que cualquier país europeo. El 80% de los hogares está conectados por fibra, de la que tenemos más que Francia, Alemania, Reino Unido Portugal e Italia juntos, y a nivel institucional también estamos preparados".

Los consejeros Isabel Tocino, José Luis del Valle y Antonio Gómez Ciria, que han analizado los desafíos de las comisiones de Auditoría, han tratado la disrupción tecnológica, cuestiones éticas y de cultura corporativa, y la información no financiera tras la entrada en vigor de la ley.

Sobre la ética y la cultura corporativa, insistieron en aplicarla empezando por el consejo de administración y en investigar los comportamientos que puedan considerarse poco éticos. Para luchar contra ello, los tres coincidieron en el valor de la formación y el conocimiento del código ético.

Sobre la información no financiera, Isabel Tocino recordó que "el 80% del valor de las compañías está en los intangibles, y nos hemos precipitado con la aplicación de la ley, porque hemos puesto al mismo nivel el reporte de información no financiera y el de la financiera, pero con tiempos muy justos y sin indicadores para hacer que la información no financiera sea medible, comparable y homologable con la financiera". En esa línea, los tres consejeros coincidieron en aumentar la calidad de los reportes y en su verificación.