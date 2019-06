Celaá cree que la EvAU "funciona", aunque el ejecutivo creará un grupo de trabajo para identificar "elementos de mejora"

Servimedia Madrid

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, consideró este viernes que la prueba de acceso a la Universidad (EvAU) "funciona", aunque anunció que el Ejecutivo creará un grupo de expertos que identificará posibles "aspectos de mejora", principalmente en la forma de corregir, así como "elementos de armonización que sean eficientes" a este respecto.

Así lo indicó Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que afirmó que no es "de recibo" que en algunas regiones "una falta de ortografía descuente del resultado mucho, tanto como para suspender un examen, y en otros lugares no", por lo que no descartó que haya "determinadas posibilidades de mejora en términos de armonización en las fórmulas de corrección".

Celaá defendió que la EvAU "funciona y viene funcionando adecuadamente todos estos años" y, a su juicio, "la prueba está en que los resultados así lo dicen". "Hay un alto nivel de satisfacción en familias, alumnos, universidades e institutos", apostilló.

Con respecto al grado de dificultad o el contenido de dicha prueba, subrayó que los datos "técnicos" disponibles en la actualidad "no proporcionan absolutamente ningún elemento de alarma".

La titular de Educación estimó "lógica" la "preocupación que cada año durante estas fechas se suscita por si hay diferencias entre una prueba y otra" según la comunidad autónoma, pero, a su juicio, una prueba única "no solventaría la situación". "Entre otras razones, eso empobrecería completamente el currículum", aseveró, pues la prueba cuenta con un apartado que incorpora el Estado, otro las comunidades autónomas y otro que concluye el centro educativo.

Celaá confió en que los expertos trabajarán con "racionalidad" en el seno de un grupo que contará con participación de las universidades y de la Conferencia Sectorial de Educación.