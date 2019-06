ManpowerGroup prepara a Watersave, el equipo que representará a España en la final de la Fundación Junior Achievement

ManpowerGroup, compañía líder en soluciones de Talento, ha acogido en su Talent Tower a los integrantes del equipo Watersave, la empresa ganadora del Premio Mejor Proyecto en la XIII Competición Nacional de Miniempresas organizada por la Fundación Junior Achievement.

Tras una primera sesión de mentoring en su Talent Tower, y como parte de su compromiso con el desarrollo del Talento, ManpowerGroup ofrecerá a estos cinco estudiantes de secundaria asesoramiento a lo largo del mes de junio. La compañía continúa así su colaboración con la Fundación Junior Achievement, con el objetivo de acompañar a los jóvenes En el mundo del empleo, impulsando su empleabilidad y fomentando su capacidad de aprendizaje permanente o "learnability".

En la época de la Revolución de las Competencias y de la escasez del Talento en sectores clave como el IT, donde el Futuro del Empleo demandará no sólo una sólida formación en académica sino también la adquisición de competencias sociales o "soft skills", la educación debe vincularse cada vez más a las necesidades de organizaciones y empresas. Por ello, ManpowerGroup otorgó también a Watersave el Premio "Ready For Work" en la XIII Competición Nacional de Miniempresas, en reconocimiento a su Talento y sus capacidades como liderazgo digital, comunicación, creatividad y trabajo en equipo.

En palabras de Edual Borrel, uno de los cinco jóvenes emprendedores creadores de Watersave que han tenido la oportunidad de conocer la Talent Tower de ManpowerGroup, "esta competición es una oportunidad única para conocer de cerca el mundo laboral, que en la etapa de estudios puede parecer muy lejano. Descubrir qué capacidades necesitaremos el día de mañana y tener la oportunidad de ponerlas en práctica es una gran forma de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes".

Ahora, estos cinco emprendedores acudirán como representantes nacionales a la Competición Internacional de Miniempresas que tendrá lugar en Francia el próximo 3-5 de julio.