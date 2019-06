Consejos de un psicólogo para controlar los nervios por los exámenes

Ya han comenzado los exámenes de Selectividad, actual EvAU, y los alumnos que se examinan están bajo una fuerte presión por sacar la calificación necesaria para poder estudiar lo que les gusta. Por eso, los nervios pueden ser mucho más intensos que por otros exámenes al sentir que se juegan todo en esta única prueba, pero debemos reconocerlos y controlarlos antes de que nos desborden.

El psicólogo Jorge López Pérez Vallejo, experto en trastornos de ansiedad y trastornos obsesivos, asegura que el problema no es que nos pongamos nerviosos, sino que los nervios se apoderen de nosotros de manera que puedan afectar nuestra actuación en los exámenes. "Los nervios son algo que nos humaniza, que muestra cuánto queremos algo, nos ponen alerta para mantenernos activos, pero no podemos dejar que nos afecten", señala el psicólogo. "Cuando la ansiedad no se controla y se desborda, se transforma en un problema que puede pasar de afectar a nuestro estudio, a perjudicar también nuestra vida personal".

Aunque en muchos casos se recurre a tomar algún ansiolítico para controlar los nervios de manera puntual, esto es un error, según López Vallejo. "La ansiedad es un trastorno invalidante que puede tratarse sin necesidad de fármacos, con fuerza de voluntad y ayuda de un profesional, como en el caso de la Terapia Breve Estratégica de la que somos especialistas".

Por eso, desde López Vallejo Psicología se nos dan algunas pautas para controlar los nervios y ser nosotros los que nos apoderemos de ellos para que jueguen a nuestro favor:

- Respirar profundamente puede parecer un tópico, pero realmente ayuda con la ansiedad. Al tomar control de nuestra respiración nos concentramos en ella, tomando así también el control de nuestra situación.

- Interpretar los exámenes como un desafío, no como un riesgo. Es importante que, a la hora de estudiar y realizar los exámenes, tengamos en mente nuestros objetivos y no lo que se espera de nosotros, lo que puede producirnos mucho más estrés y presión que la que ya tenemos.

- Desahógate. Hablar de lo que sentimos con un especialista y normalizar la situación nos ayudará a quitarnos un gran peso de encima, además de que, de esa manera, quizá nos den consejos que puedan ayudarnos.

- Tómate tiempo para ti. Intenta organizar tu tiempo de estudio de manera que tengas los descansos que necesitas para despejar tu mente, además de intentar hacer ejercicio, que te ayudará a descansar al cansarte también de manera física y favorecerá tu descanso.

- Intenta dormir las horas suficientes y seguir una alimentación equilibrada para evitar los atracones nerviosos, ya que son factores que realmente influyen en el rendimiento mental.

Por supuesto, estos consejos ayudarán con nervios leves, y es que, si comienzas a tener problemas para conciliar el sueño y no logras descansar lo suficiente ya que no sabes cómo desconectar de las situaciones que te provocan estrés y ansiedad, sería adecuado acudir a una consulta de psicología especializada en este tipo de trastornos.

