El libro que te descubre todo lo que hay detrás de la preparación de unas oposiciones

(Las cosas que te pasan) Mientras opositas es una interesante publicación que no pretende ser un simple manual ni un libro de autoayuda en relación con las oposiciones, sino que trata de ser algo mucho más complejo y completo, un curioso viaje al complicado y cada día más común mundo de las oposiciones. Una visión muy real y sin etiquetas de lo que es la oposición y de todas las fases por las que atraviesa cualquier persona que se enfrenta a esta y que muchas veces no sabe cómo reaccionar de forma perfecta. Una obra que encamina al opositor hacia la verdad de presentarse a este tipo de exámenes, más allá de los habituales manuales teóricos que se suelen encontrar en este campo.

Francisco del Pozo, gran conocedor de cómo debemos presentarnos a estas pruebas de selección para acceder a un puesto de trabajo en alguna de las administraciones, nos cuenta en primera persona y de una forma realista y con humor su propia experiencia, la realidad vivida por él como opositor. Francisco del Pozo es Juez de profesión en la ciudad de Madrid. Y todo desde el principio, empezando por lo que consiste una oposición para ir poco a poco conociendo cuáles son los métodos y técnicas de estudio que le funcionaron, cómo superar los momentos de miedo, de fatiga y cómo afrontar la memorización, planificación y el trabajo con los preparadores para llegar a buen puerto.

(Las cosas que te pasan) Mientras Opositas es un libro divertido, ameno, de sencilla lectura que recorre todos esos estadios de miedo, crisis, desesperación, duda, frustración y alegría en los que se ven inmersos los estudiantes de oposiciones. Cuenta lo que nunca nadie se ha atrevido a decirte sobre estas pruebas tan importantes, en muchos casos, para muchos futuros trabajadores. Francisco del Pozo no duda en ser muy realista ante situaciones que se dan en muchos opositores y en hablar de forma sincera de esos peajes que hay que pagar para alcanzar la meta.

Un mundo de estudio y sacrificio en el que Francisco del Pozo ve dos tipos de personajes a la hora de ponerse delante del "monstruo" llamado oposición: un joven opositor, soltero y sin cargas familiares, y otro que se presenta a las pruebas ya mayor, con hijos y mientras trabaja. De ellos, el autor habla desde su propia experiencia pues ha vivido estas situaciones las dos veces que decidió plantarle cara a una oposición.

El autor, además, nos enseña a trabajar la motivación, la disciplina y la planificación del estudio, a canalizar la ira, la furia y las obsesiones que surgen en los distintos temarios, e incluso a conocer la fatiga y cómo luchar contra ella. Todo con diversas herramientas con las que tomar la mejor de las decisiones, la más correcta, y emprender una tarea tan titánica con el mayor número de ases bajo la manga.

Un libro recomendado para todos aquellos que pretenden iniciarse en este mundo de las oposiciones o que ya están dentro de él y quieran comprenderla mejor, pero también para aquellos que ya se enfrentaron a una de ellas para poder verse en ese espejo de estudiante de una oposición.

Sobre el autor

Nací en 1973, pocos años después de que el hombre hubiese llegado a la Luna, en el año del búfalo del calendario chino, lo que de un modo u otro debió de determinar lo que me vendría después. Fue el año de la crisis del petróleo, la liberación de las cintas del Water Gate y el lanzamiento del que probablemente sea el mejor álbum de rock de todos los tiempos: Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Pero, sobre todo, 1973 fue uno de los últimos años del baby boom, un fenómeno demográfico con los colmillos muy retorcidos, una broma macabra del destino, fueron muy pocos los que tuvieron la suerte de nacer con una estrella bajo el brazo. Y a mí no me tocó. Por eso decidí fabricar la mía. Actualmente soy magistrado, escritor y preparador de opositores, y no necesariamente en ese orden.