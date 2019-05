Más de 700 jóvenes participan con Scholas en la Cumbre de la Juventud en Portugal

Europa Press Madrid

Más de 700 jóvenes participaron este lunes 27 de mayo en la Cumbre de la Juventud, jornada que desde el 2013 inaugura cada edición de las Conferencias de Estoril, que este año llevan por lema "Empoderando a la humanidad, de la justicia local a la global".

El director mundial de la Fundación impulsada por el Papa Francisco Scholas Occurrentes, José María del Corral, dijo que "el sistema educativo actual está roto". "Los jóvenes ya comenzaron un nuevo sistema educativo; lo importante es que nos enteremos nosotros: los académicos, los educadores y los ministros de educación", precisó.

Además, señaló que este sistema ya no existe porque "por más que se obtengan las mejores notas o se esté primero en rankings, si no se soluciona el vacío de los jóvenes no sirven para nada". "Vamos a terminar contando muertos", advirtió en referencia al problema del suicidio juvenil, que fue tema de análisis en la experiencia del programa Scholas Ciudadanía en Cascáis, Portugal, en octubre de 2018.

Asimismo, en la intervención de del Corral, moderada por el periodista portugués Joaquim Franco ambos rompieron el protocolo quitándose las corbatas e invitando al escenario a dos chicos portugueses participantes del mencionado programa: Matilde, de 17 años, de la Escuela Secundaria de Carcavelos, y José, 'Ze', de 18, del Colegio Amor de Deus. "Hagan preguntas, hagan lo mejor, y hagan ruido", fue el grito final de la presentación de Scholas.

Entre las intervenciones de esta cumbre juvenil destacaron la de Ahmad Nawaz, joven activista paquistaní y superviviente en 2014 de un ataque talibán a una escuela en Pakistán que se cobró la vida de 150 estudiantes. "Antes de cambiar el mundo hay que valorar lo que tenemos, después pasamos a la acción, los jóvenes deben usar el poder que tienen", expresó.

También participó el representante de la Unión Europea en la Cumbre de Jóvenes Líderes del G20 en Tokio, Pedro Espírito Santo, quien vía Skype alertó de los peligros del auge de los nacionalismos para el proyecto europeo. "Tenemos que dejar de ser activistas de Facebook y buscar una mayor participación social y política", señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal, Pedro Neto, también animó al joven público asistente a "recuperar la confianza de los profesores y estudiantes sobre la importancia de la educación cuando se quiere hacer un mundo mejor".

Por la tarde, Del Corral mantuvo conversaciones con líderes del ámbito educativo y político, y destacó el apoyo recibido por los mandatarios de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic.

"Con la presidenta croata coincidimos en la importancia del tema de las mujeres, de cómo combatir la violencia de género. Mostró su gran admiración por el Papa, lo que está haciendo en todo el mundo y el trabajo de Scholas en esa dirección", declaró Del Corral a medios internacionales.

Al presidente de Portugal le entregaron una camiseta de Scholas firmada por el Papa Francisco, que marca la llegada de la fundación a su país. "Nos pidió que continuáramos con el trabajo en esos temas de preocupación global, como desempleo y género", aseguró Del Corral.

Entre los oradores destacados de esta edición de las Conferencias de Estoril se encuentran, entre otros: Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz 2018; el cofundador de Médicos sin Fronteras y de los Médicos del Mundo y Premio Nobel de la Paz en 1999, Bernard Kouchner; el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero; o el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.