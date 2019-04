El Festival Imaginaria de Binéfar acerca a los escolares de Infantil, Primaria y Secundaria espectáculos didácticos

Europa Press Huesca

El Festival de Títeres e Imagen en Movimiento, Imaginaria, que organiza el Ayuntamiento de Binéfar con dirección artística de LosTitiriteros de Binéfar, llegará en su séptima edición al público escolar en su afán de acercar las artes escénicas a toda la sociedad del 3 al 9 de junio.

Las compañías Teatro Arbolé, Producciones Viridiana y El Perro Azul Teatro ofrecerán sendas representaciones dirigidas al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria durante las mañanas en horario escolar.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro municipal "Los Titiriteros de Binéfar" los días 5 y 6 de junio y en la nave de la Algodonera el viernes 7 de junio, en dos sesiones de 9.30 y 11.00 horas. Se trata de actuaciones creadas de forma específica para este público y quecuentan con una guía didáctica para que el profesorado pueda trabajar en el aula los contenidos formativos que abordan.

Además, al finalizar cada representación habrá un coloquio con los artistas dirigido por un animador entre público y teatro. "Se trata de una perfecta oportunidad para introducir a los alumnos y alumnas en el maravilloso y mágico lenguaje del teatro y de los títeres", ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar, Juan Carlos García.

Los centros interesados en participar de estas actividades deberán informar a los organizadores de Imaginaria sobre el número de alumnos que asistirán a los espectáculos antes del 15 de mayo, al tratarse de plazas limitadas. Como en años anteriores el coste por alumno es de 3 euros.

Biblioteca

La compañía zaragozana Teatro Arbolé pondrá en escena 'Veoleo' para los alumnos de Educación Infantil el 5 de junio. "La obra nos acerca a los cuentos de siempre, los que siempre están, los que no solo se leen, sino que las más de las veces se trasmiten de forma oral. En esta obra se traslada la acción a una biblioteca imaginaria donde se guardan todos los cuentos, los conocidos y los que están por conocer", ha explicado la compañía.

La biblioteca se convertirá en un espacio escénico, donde ver, interpretar, y leer dos de los cuentos clásicos más conocidos de la literatura universal: 'El Patito Feo' y 'Caperucita Roja'. Ambos entrañan moralejas sencillas: el respeto al diferente y la iniciación a la vida. De la mano de la bibliotecaria, los libros se transformarán en títeres y el teatro se convertirá en herramienta de trasmisión de valores y, sobre todo, de amor a los libros y a la lectura.

Superhéroe

La compañía riojana El Perro Azul Teatro ha ideado el espectáculo de máscaras y títeres 'Superhéroe' para los alumnos de Educación Primaria y de 1º y 2º curso de Secundaria, que se representará el jueves 6 de junio.

La trama arranca cuando un joven soñador, que vive con su abuela, recibe la visita del técnico de la luz, que les corta el suministro de energía por falta de pago. Este hecho desencadena una aventura, en la que el joven lucha por recuperar la luz. El técnico electricista se muestra como un villano capaz de raptar a su abuela y robar la luz del planeta.

Desde la compañía han indicado que la obra "nos hace preguntarnos, entre realidad y ficción, quién es quién: el malvado, la chica, la abuela, el superhéroe. Superhéroe nos hace mirarnos al espejo. Nos dice: tan solo hay que saber elegir, ser uno mismo".

García Lorca

Los alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato se adentrarán en los sonetos de Federico García Lorca de la mano de la compañía oscense Producciones Viridiana, que pondrá en escena el viernes 7 de junio la obra 'Amor oscuro'.

En este caso, por primera vez dentro de la programación escolar de Imaginaria una representación se realizará en la nave de La Algodonera dado que se trata de una producción audiovisual con video mapping y que requiere de un espacio escénico de grandes dimensiones.

Con este espectáculo Producciones Viridiana quiere arrojar luz a una de las mejores obras del poeta granadino de la Generación del 27 que se publicó por primera vez en diciembre de 1983 en una edición clandestina, casi 50 años después de su escritura.

"Esta es la historia de una ocultación, de una sustracción, de una vergüenza. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Esta es una historia de miedo y de silencio. Una historia a través de once personajes, un encuentro a través de once protagonistas, once sonetos y una historia. Once poemas y una vida", han contado desde Viridiana.

Colegios

La organización del festival ha lanzado esta propuesta a 16 colegios e institutos de las comarcas de La Litera y Cinca Medio. La convocatoria está abierta a otros centros escolares que deseen participar.

Además de la programación escolar, Imaginaria contará con una treintena de espectáculos de diversas artes escénicas, a cargo de artistas locales, nacionales e internacionales en diversos escenarios de la ciudad.

El Festival de Títeres e Imagen en Movimiento es posible gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca, Comarca de La Litera y Ministerio de Cultura. La dirección artística es de la compañía Los Titiriteros de Binéfar.