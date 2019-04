Un profesor reclama a la Universidad de Granada que le retire la sanción por "actitud inapropiada" con una alumna

Europa Press Granada

El Juzgado de lo Social 4 de Granada ha acogido este miércoles el juicio promovido por un profesor de la Universidad de Granada (UGR) que ha impugnado la sanción de 90 días de suspensión de empleo y sueldo que le ha sido impuesta por mantener una "actitud inapropiada" con una alumna de Derecho que le denunció en 2015 por acoso sexual, si bien la causa penal fue archivada.

La joven, que ha declarado este miércoles como testigo, le denunció por acoso o abusos en el ámbito sexual, a raíz de lo cual la universidad abrió un expediente disciplinario contra el docente que quedó en suspenso hasta que se resolvió el proceso penal.

La Universidad de Granada reabrió el expediente disciplinario por entender que, al margen de la resolución judicial, el profesor se había aprovechado de su condición, promoviendo con la joven una relación "inapropiada" en el ámbito académico y proyectando en ella "una situación de privilegio" en relación al resto de estudiantes, "cortejándola" para obtener un "fin sexual".

Así lo ha expuesto el abogado de la Universidad de Granada en el transcurso del juicio, donde ha mantenido que el estatuto básico del empleado público, en el que se basa la sanción, obliga a unos principios de "ejemplaridad" y "honradez" que este profesor no ha cumplido, pues "en vez de cortar" la relación con la alumna, la "promovió". Y si bien esto puede "ser admitido en el ámbito personal, no en el académico".

La alumna ha declarado que era coordinadora de la asignatura y que el profesor solía citarla en un despacho privado. Ha relatado que "no se sentía cómoda" con algunas de las conversaciones y "propuestas" que le hacía pero trataba de "seguirle la corriente" dada su posición. "Me llamaba princesa, me decía que no me soltara de su mano, que iba a tener un futuro prometedor", según ha señalado, si bien ha reconocido que no vio una actitud de seducción por su parte y la causa fue archivada.

El abogado del docente ha hecho hincapié en que la valoración de los hechos en la jurisdicción penal debe incorporarse al expediente disciplinario, al tiempo que ha alegado "indefensión" de su cliente durante todo el proceso. Ha subrayado que el "sufrimiento que le han hecho pasar" a este profesor sólo puede ser compensado abordando el fondo del asunto", esto es, retirando la sanción. Las partes tienen ahora tres días para presentar por escrito sus conclusiones finales.

Este juicio se produce unos días después de que la Universidad de Granada haya llevado ante la Fiscalía los supuestos casos de acoso sexual por parte de otro profesor que ha sido denunciado por varias alumnas. El docente está de baja y tendrá un sustituto en el presente curso, según ha confirmado este miércoles a los medios la rectora, Pilar Aranda.