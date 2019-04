ESCP EUROPE y BNP Paribas Real Estate se unen para crear el Programa Avanzado en Real Estate

ESCP Europe y BNP Paribas Real Estate se han unido para crear el Programa Avanzado en Real Estate by BNP Paribas Real Estate & ESCP Europe. Esta iniciativa parte del interés de ambas instituciones europeas por facilitar el diálogo entre la universidad y la industria, con el objetivo de promover la profesionalización del sector de real estate mediante la formación en la universidad.

El programa, que ya ha iniciado su andadura, impulsará la investigación académica en temas relacionados con el real estate, organizará eventos con destacados portavoces del sector y potenciará la formación de altos ejecutivos. En este sentido, ambas entidades se posicionan a la vanguardia del sector inmobiliario en España.

Eventos para profesionales del sector y para investigadores académicos

El programa de formación centrará parte de sus esfuerzos en crear eventos para profesionales del sector, que empezarán en el mes de abril, en formato de mesa redonda, donde se tratarán temas de actualidad y tendencia en torno a los ámbitos de Retail, Inversión y Logística, Residencial, Oficinas, Project Management y Property Management.

Eventos dirigidos a investigadores académicos (Affordable Housing)

Además, los próximos 4 y 5 de junio, el programa académico auspiciará la prestigiosa conferencia 'Low income housing supply and housing affordability' cuya sede será el campus de ESCP Madrid. El encuentro, organizado por el centro Ziman para Real Estate de la University of California, Los Angeles (UCLA), el Instituto Alrov para la Investigación de Real Estate de la Tel Aviv University y el Instituto de Real Estate Finance and Management de ESCP Europe (Madrid campus), estará basado en la investigación sobre la oferta de vivienda para rentas con bajos ingresos y las herramientas de financiación necesarias para el acceso a ellas. Acudirán algunos de los académicos internacionales más prestigiosos como Gary Painter (University of Southern California), Pierre Mabile (New York University), Christian Hilber (London School of Economics), Moussa Diop (University of Wisconsin Madison), Mateo Benetton (UC Berkeley), Nathaniel Baum Snow (University of Toronto), Stuart Gabriel (University of California, Los Angeles, UCLA), Danny Ben-Shahar (Tel Aviv University), y Jaime Luque (ESCP Europe).

Frédéric Mangeant, Consejero Delegado de de BNP Paribas Real Estate España ha afirmado: "Nuestra alianza con la prestigiosa institución ESCP Europe refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, a la vez que contribuimos a reforzar la profesionalización de la industria desde nuestra posición de liderazgo. Estoy convencido de que este acuerdo beneficiará a todos: a la universidad, al sector del real estate, a los clientes y, por supuesto, a los usuarios finales".

Para Jaime Luque, experto en real estate, Profesor Asociado y director del programa: "Esta conferencia es la más importante a nivel mundial sobre el tema de acceso a la vivienda y sitúa a ESCP Europe como la escuela de negocios líder en investigación en Europa en este importante tema. Nuestro ambicioso Programa Avanzado en Real Estate, con BNP Paribas Real Estate, permitirá a los profesionales del sector conocer en primera persona la investigación más avanzada en este campo tan importante para nuestra sociedad".

