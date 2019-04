CCOO acusa a Educación de dejar fuera de las comisiones de servicio a más de 400 funcionarios en prácticas

Europa Press Oviedo

El sindicato CCOO ha denunciado este lunes que la Consejería de Educación del Gobierno de Asturias no ha incluido al funcionariado enprácticas que obtuvo su plaza en el procedimiento selectivo de 2018 en la resolución que regula las comisiones de servicio para el curso 2019/2020.

Dicha resolución regula las comisiones de servicio a las que pueden tener acceso los docentes ante situaciones de enfermedad propia, de un familiar directo o por conciliación de la vida familiar y laboral. Recuerda el sindicato que la del 17 de abril de 2017 sí contemplaba la inclusión del funcionario en prácticas.

Sin embargo en la resolución de 2018 no se recogió este supuesto, alegando la Consejería de Educación que no era necesario porque en 2017 no había habido procedimiento selectivo que generase tal necesidad, pero se comprometió a tenerlo en cuenta en años sucesivos.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias exige que la Consejería de Educación modifique esta resolución, que aún no ha sido publicada en el BOPA, incluyendo a los más de 400 funcionarios y funcionarias en prácticas que pasarán a ser funcionario de carrera el próximo curso.