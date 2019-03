La Comunidad de Madrid pide a los docentes certificado de asistencia en la huelga del 8M y CCOO lo tilda de "coacción"

Europa Press Madrid

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha pedido un certificado de asistencia para comprobar si los docentes educativos hicieron huelga durante el 8M, a efectos de contabilizar la nómina, lo que desde CCOO han tildado de "coacción" y "limitación" del derecho a secundar el paro feminista.

Fuentes del departamento que dirige Rafael van Grieken han explicado a Europa Press que el mencionado certificado supone un control de asistencia, como "se hace en todos los puestos de trabajo, ya que todo empleado ha de justificar sus ausencias a su puesto de trabajo, sea por el motivo que sea".

Por tanto, desde la Comunidad defienden la medida asegurando que el documento "cumple con la normativa legal", porque lleva membrete de la Consejería de Educación e Investigación y puede ser descargado del sistema informático Raíces.

Educación subraya que respeta, "como no puede ser otra manera", el derecho a huelga recogido en la Constitución Española para todos los trabajadores que quisieron hacerla, pero también "de todos aquellos que quieran ir a trabajar ese día, como ha ocurrido el pasado 8 de marzo".

"Lo único que ha hecho la Consejería de Educación ha sido permitir a los directores de los centros que descarguen de la aplicación informática Raíces un certificado de asistencia de sus docentes para comprobar con ellos si asistieron ese día a la huelga o no. Básicamente para que los que trabajaron ese día, como ocurre en todos los trabajos de España, no se les descuente de su nómina de final de mes", han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

Requerimiento de CCOO

Por su parte, CCOO ha remitido a la Consejería un requerimiento contra esta medida, al entender que es ilegal. Considera que "no está amparado en absoluto por la normativa vigente, sino que, conforme a la reiterada doctrina y jurisprudencia, ningún funcionario está obligado a declarar si ha ejercido el derecho a huelga o no, ni a realizar aviso alguno o comunicación; en primer lugar, porque se frustraría el fin perseguido con la misma, que consiste en la visibilización de la interrupción del servicio; y, en segundo, porque expone al trabajador o trabajadora a la coacción".

CCOO quiere advertir de que el funcionario que no asistió el día 8 de marzo a su puesto de trabajo y no presenta justificación está ejerciendo su derecho a huelga al amparo de una convocatoria legal, por lo que "no puede ser obligado a efectuar ningún otro pronunciamiento individualizado".

"No olvidemos que el derecho a huelga es un derecho colectivo que se ejerce individualmente y que, con este extraño procedimiento, se está privando a la persona de ese amparo colectivo", ha aseverado el sindicato.

A la "improcedencia" de este requerimiento "individualizado, inopinado y sorpresivo, que no tiene precedentes" en la Administración, el sindicato censura el "injustificable lenguaje inquisitivo del documento, que se titula 'Anexo IV', dando a entender que forma parte de un procedimiento, con expresiones y giros habituales del lenguaje jurídico como "alegaciones", "plazos"; o referencias a un órgano desconocido ('Delegación Provincial de Educación'). Todo ello induce, en su opinión, a pensar en un proceso "inquisitivo ad hoc revestido de una clara intención coactiva".

CCOO recuerda que la "coacción, e incluso la limitación, del derecho de huelga", está tipificado como falta disciplinaria muy grave por el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 95) e, incluso, por el Código Penal (articulo 315), por tratarse de un Derecho Fundamental especialmente amparado en el artículo 28.2 de la Constitución.

Por todo ello, el sindicado ha solicitado a la Consejería de Educación que ordene "de inmediato" la retirada de estos requerimientos y de los extraños documentos que le han servido de soporte.