La importancia del compromiso con los alumnos

Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior en España hace ya más de diez años, la oferta formativa de las universidades se ha ido diversificando, tendencia favorecida por la desaparición del rígido catálogo de títulos hasta entonces existente; la mayor libertad de configuración de títulos y de sus contenidos ha estimulado la capacidad de diferenciación y de competencia entre las Universidades, lo que, correlativamente, reclama un mayor esfuerzo de información al futuro estudiante, sus familias y, al mismo tiempo, a los empleadores. Sin duda, una manera excelente de comunicarla es a través de las ferias educativas como Aula.

Pero más allá de la distinción "de marca" –importante para que los futuros universitarios identifiquen las oportunidades que ofrecen los centros–, las ferias educativas sirven para informar, subrayando de la forma más precisa posible el contenido de los títulos y sus características más relevantes y diferenciales. La amplia oferta académica hace muy necesario comunicar al estudiante elementos como la tradición educativa, la capacidad innovación, la formación integral y transversal, la apertura internacional, la empleabilidad, la relación con empresas o los medios para adquirir habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desarrollo profesional y también personal. Sin duda, son estos los aspectos que la nueva hornada de alumnos está reclamando para un mercado laboral en constante cambio.

Las universidades deben estar interesadas en que el futuro estudiante conozca cabalmente el centro universitario que elija y los diversos elementos del título que va a cursar, con vistas a garantizar la mejor integración en el centro y promover las condiciones adecuadas para lograr el rendimiento académico más adecuado. En el caso de la Universidad Pontificia Comillas proponemos formar parte de una universidad que, desde la búsqueda permanente de la excelencia, ha alcanzado en su larga trayectoria el reconocimiento académico y el aprecio del mundo empresarial, mediante una oferta educativa que combina la solidez de sus títulos, el sentido práctico, la internacionalización de los estudios y, especialmente, la formación integral.

En este tipo de citas educativas en las que se fomenta el encuentro entre las universidades y sus futuros alumnos, las instituciones deben mostrar su compromiso con el alumnado. Y lo afirmo desde una universidad que ha sido reconocida en el Ranking Times Higher Education Europe Teaching 2018 como líder europeo en compromiso con los alumnos. Es básico que a una universidad le preocupe la formación y bienestar de los estudiantes, garantizándoles un aprendizaje práctico y ofreciéndoles todas las posibilidades para que su formación sea la más adecuada: desde los grados y los dobles grados, los postgrados, las actividades culturales y de transferencia y, por supuesto, con un plantel de docentes volcados con la formación y con un contacto permanente con la realidad empresarial y social, aspecto en el que la universidad, sea cual sea, debe estar implicada al máximo. Si una universidad no está cerca de la sociedad en la que convive y lo muestra cada día, y no se compromete con la docencia y la investigación, estará incumpliendo una función esencial. Y una forma particular de poner en valor esa relación con la sociedad son las actividades de aprendizaje-servicio –también para las empresas e instituciones públicas, que cada vez dan más importancia a estas experiencias académicas–, cuyo desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas ha alcanzado cotas muy destacadas.

Elaborado por Antonio Obregón, vicerrector de Ordenación académica y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas