El mercado laboral estadounidense tienta a los jóvenes a dejar de lado la universidad

Jose Luis de Haro Nueva York

En la última edición del Libro Beige de la Reserva Federal, la radiografía que realiza el banco central estadounidense de las distintas regiones del país puso de manifiesto cómo en Louisville, Kentucky, las matriculaciones universitarias han caído a medida que el mercado laboral de la mayor economía del mundo alcanza el pleno empleo. Al fin y al cabo, en los últimos seis meses se han creado una media de 190.000 puestos de trabajo mensuales mientras la tasa de paro se acomoda de nuevo en el 3,8 por ciento. No solo eso. En diciembre, EEUU cerró el año con 7,3 millones de ofertas laborales mientras las contrataciones lograban los 5,9 millones, es decir, los empleadores no logran suplir los puestos vacantes al ritmo deseado. Esta situación provoca que los estadounidenses más jóvenes se lo piensen dos veces antes de optar por un título universitario.

"Es posible que los jóvenes confiados en el mercado laboral no vean la necesidad de optar a una educación superior, especialmente si no se encuentran en un área con una gran demanda de trabajadores con una licenciatura, como es el caso de ciudades como San Francisco o Washington, DC", explica Martha Ross, experta de programas de política me-tropolitana de la Brookings Institution, un think tank con sede en Washington. Sin embargo, esta dinámica se ha convertido en un arma de doble filo, ya que no solo frena el progreso individual dentro el mercado laboral, sino también el de algunas de las economías regionales. Es poco probable que los trabajos mejor remunerados que requieren niveles más altos de educación afloren en lugares donde las personas carecen de las cualidades para ocuparlos.

Tasa de paro

En estos momentos, la tasa de paro para los mayores de 25 años que terminaron el instituto pero que carecen de un título universitario se sitúa en el 3,8 por ciento, uno de sus niveles más bajos desde la burbuja de las dot.com. Según destaca un análisis de la Reserva Federal de San Luis, la prima de ingreso de la universidad, es decir, la cantidad de dinero adicional que gana una familia encabezada por un graduado universitario sigue siendo positiva, pero ha disminuido para los recién graduados.

Los economistas William R. Emmons, Ana H. Kent y Lowell R. Ricketts, autores del informe, ligan esta situación con una serie de factores como el año de nacimiento, la liberalización financiera y el aumento de los costes relacionados con la educación universitaria.

En general, las matriculaciones universitarias a este lado del Atlántico continúan disminuyendo, según los datos del Centro Nacional de Intercambio de Estudiantes, una organización sin ánimo de lucro que registra al 97 por ciento los estudiantes que asisten a instituciones que otorgan títulos electos para recibir ayuda financiera federal.

Durante el pasado periodo de matriculas de primavera de 2018, el centro registró una disminución de más de 275,000 estudiantes, o un 1,8 por ciento, en comparación con el año anterior. Esta caída continúa la tendencia en la que durante seis años consecutivos menos estudiantes deciden acudir a la universidad.

"Esto sugiere más caídas en los próximos años, lo que continuará presentando desafíos de planificación para las instituciones y los responsables políticos que buscan adaptarse a las nuevas realidades económicas y demográficas", reconocía Doug Shapiro, director ejecutivo de investigación del Centro Nacional de Intercambio de Estudiantes, en un comunicado.

Dicho esto, el mercado laboral estadounidense sufrió el pasado mes de febrero un revés al crear solo 20.000 puestos de trabajo. Una cifra que se alejó con creces de los niveles que barajaba el mercado y que hace pensar que quizás el auge del empleo podría comenzar a desacelerarse.

No obstante, los economistas apuntaron factores temporales, como las inclemencias meteorológicas, que se dejaron notar en el sector de la hospitalidad, que no generó puestos de trabajo, o las manufacturas, que solo añadieron 4.000 empleos, como algunas de las razones que explicarían el traspiés sufrido por el mercado laboral. También recordaron que el país generó 311.000 empleos en enero, una cifra inusualmente alta para el arranque del año.

Solidez del mercado

Además, otros indicadores siguieron demostrando la solidez del mercado de trabajo. La inflación salarial creció un 0,4 por ciento llevando la tasa interanual hasta el 3,4por ciento. La tasa de desempleo U-6, que incluye a los parados de larga duración y aquellos que cuentan con un empleo a media jornada, pero aspiran a un puesto de trabajo a jornada completa, cayó hasta el 7,3 por ciento desde el 8,1 por ciento, niveles no vistos desde el año 2000.

Pese al aumento de la inflación salarial, no se atisban presiones inflacionarias de calado que obliguen a la Reserva Federal a subir tipos de interés a medio plazo, lo que sigue justificando la paciencia del banco central estadounidense a la hora de seguir ajustando al alza su política monetaria.