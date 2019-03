Los estudiantes de la UAO CEU podrán cursar programas formativos de la University of California

La Universitat Abat Oliba CEU y la University of California, Riverside (UCR) han firmado un acuerdo de colaboración. Éste permitirá a los estudiantes de la UAO CEU cursar formaciones y obtener, en su caso, certificaciones avaladas por esta universidad estadounidense.

El acuerdo se enmarca dentro del University Credit Program de la UCR. Como participantes del mismo, los alumnos de la UAO CEU tendrán la opción de cursar materias de su elección dentro de una amplia gama. La selección puede realizarse de modo que permita obtener un certificado de la UCR. Los créditos obtenidos serán también reconocidos por la UAO CEU.

De forma más específica, se contempla la posibilidad de que los estudiantes, de grado y postgrado, de la UAO CEU, así como los titulados por esta universidad, se acojan a programas de la UCR de diversa duración: tres, seis, nueve y doce meses.

En el caso de la formación trimestral, se trata de módulos vinculados al Postgraduate Certificate in Management. La formación semestral conduce la obtención del Postgraduate Certificate in Applied Management. Finalmente, la alternativa trimestral, además de un diploma en diversas especialidades (Big Data, Dirección de Bioingeniería, Marketing Digital o Emprendimiento, entre otras), tiene el aliciente de que se orienta al disfrute de prácticas profesionales y a la consiguiente obtención de un empleo en los Estados Unidos. Finalmente, también existe una modalidad anual, dentro del Postgraduate Diploma in Entertainment and Media Management.

Además, la UCR también abre a los estudiantes de la UAO CEU las puertas de su programa English as a Second Language. Dentro de este ámbito, también se prevé la opción de que se organice un curso específico únicamente para los miembros de la UAO CEU.