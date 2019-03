Biola María Javierre: "Los investigadores en España trabajan con un 0,4% del PIB, comparado con un 2% de media europea"

Carmen García Madrid

El campo de la investigación sigue siendo un terreno complicado para las mujeres. Sin embargo, la investigadora Biola María Javierre siempre tuvo muy claro a qué quería dedicarse. L´Oréal- UNESCO For Women in Science ha reconocido a Biola como una de las 15 jóvenes científicas más prometedoras del mundo de entre 280 candidatas. Es Jefa de Grupo en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) y se centra en el descubrimiento de nuevos tratamientos más eficaces y con menos secuelas contra la leucemia infantil.

¿Qué ha significado para ti tras una carrera investigadora recibir este premio?

Para mí ha sido un gran reconocimiento que a nivel científico es muy importante, ya que me permite darme a conocer dentro de la comunidad científica en España, porque acabo de llegar y no tengo excesivos contactos.

¿Cómo crees que se debería premiar más la labor de las mujeres investigadoras?

No creo en premios, considero que se tienen que dar las mismas oportunidades tanto a mujeres como a los hombres. Aún así este premio ha sido fantástico, es muy importante para mí y marca un antes y un después, lo que pasa es que creo que es una pena que nos tengan que dar un premio a las mujeres. Prefiero que me den más oportunidades, que me quiten problemas a la hora de poder progresar científicamente, que no me miren como una mujer, que me miren como un investigador.

¿Cuál es el objetivo que te planteas para esta investigación?

Lo que se sabe hasta ahora es que la mayoría de las mutaciones no afectan a genes, sino que afectan a la regulación en sí de estos. Estas secuencias reguladoras pueden estar muy lejos, por lo que no se sabe exactamente cuáles son las que regulan cada gen. Mediante unos métodos que hemos desarrollado conseguimos saber cuáles son las secuencias reguladoras que regulan algunos de estos genes. Utilizando esta información podemos interpretar ahora la mayoría de las mutaciones que están asociadas a la leucemia infantil. De esta forma podemos descubrir nuevas vías terapéuticas que permiten unos mejores tratamientos, un mejor diagnóstico de esta enfermedad.

Como investigadora, ¿qué opinión te sugiere la situación que sufren muchas mujeres en el ámbito de la investigación? ¿Cómo crees que habría que cambiarlo?

Simplemente nos tenemos que fijar en los números. En las carreras universitarias de biología y medicina cada vez hay más chicas, pero a la hora de hacer una tesis doctoral la cifra desciende hasta llegar a jefe de laboratorio, en las que solo un 30% de mujeres tenemos alguno de estos altos puestos. Creo que la forma de cambiar esta situación está en diferentes bandos. Lo primero está en una reeducación social, es decir, se sigue pensando que una mujer no puede ser una buena científica. Además, seguimos teniendo el peso de la crianza de los hijos, del cuidado de los mayores. A pesar de que esto ya está cambiando, la sociedad no ayuda a la conciliación, es decir, no es real. Aquí también tenemos otro problema, y es que si miramos para el mismo puesto de trabajo, con las mismas responsabilidades y la misma formación, la mujer siempre cobra bastante menos que el hombre, y siempre es ella la que tiene que bajar el ritmo de trabajo a la hora de conciliar.

El problema es que quien está decidiendo todo lo que envuelve a la financiación o quién va a cubrir estos puestos, son principalmente hombres y son los que aplican sus criterios. No estoy diciendo que sean mejores o peores, pero se ve que no hay diversidad de criterios.

El techo de cristal está a la orden del día en la mayor parte de los empleos, ¿has sufrido en alguna ocasión esta discriminación por ser mujer?

Yo creo que he sido relativamente afortunada porque siempre he trabajado en grupos liderados por hombres y siempre han confiado mucho en mí y me han apoyado. Obviamente sí que he sufrido en algunos casos discriminación, porque soy madre y he tenido penalización por mis dos bajas maternales. No obstante, quizá tenga más que agradecer a los hombres investigadores de mi vida que a las trabas. Además, también he tenido casos anecdóticos por llegar a cierta etapa profesional siendo joven y siendo mujer y he sufrido el rol de la "niña mona".

La brecha de género en el ámbito universitario STEM es una realidad, ¿qué opinión te sugiere esto? ¿Cómo se podría reducir?

Faltan modelos científicos femeninos. Si las niñas no ven que ellas pueden llegar a ser porque existe otra mujer que ha podido ser, lo primero que dicen es que "yo no puedo". Por eso, considero que es fundamental la visibilidad de modelos femeninos reales, que se demuestre que siendo mujer puedes ser una gran investigadora y puedes tener también tu familia. En este sentido, es verdad que muchas veces el mensaje que te dan es "si quieres ser investigador, olvídate de tu vida, porque solo va a ser ciencia", y en parte sí que es verdad porque la ciencia marca tu vida hasta límites extremos, pero se puede llegar a tener una vida relativamente normal. Esto es necesario transmitirlo porque muchas veces a las chicas les da miedo escoger esta salida y no poder tener una familia en el futuro.

¿Consideras que la investigación en España recibe las suficientes ayudas? ¿Qué crees que habría que cambiar?

El panorama es desolador. España no apuesta por la ciencia en absoluto. Los últimos datos en cuanto a investigación recogidos por la Asociación Española Contra el Cáncer es que la media de inversión europea es un 2% del PIB. En España, supuestamente es un 1,2, pero esta no es la realidad, es lo que nos venden. La realidad es que es un 0,4% del PIB, es decir, una parte lo destinan a préstamos y en investigación los préstamos no funcionan, por lo tanto la realidad es que se destina un 0,4% del PIB y con esto es con lo que intentamos hacer investigación. Los investigadores en España trabajan con un 0,4% del PIB comparado con un 2% de media europea. El problema es que esto se maquilla y tenemos que depender de la financiación europea que es altamente competitiva. De todas formas, pese a todo, hay un gran talento científico en España.