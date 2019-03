Joaquín Goyache: "Uno de los objetivos es conseguir una implicación universal en la investigación en todas las áreas"

Carmen García Madrid

Joaquín Goyache se licenció y doctoró en la Universidad Complutense y desde 1986 desarrolló labores docentes e investigadores en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria. Goyache presentó su candidatura a las próximas elecciones a rector de la UCM, que se celebrarán el 3 de abril de 2019 en primera vuelta, y el 10 en segunda vuelta.

Define su proyecto como "inclusivo", ¿qué cambios principales quiere realizar en la institución educativa si es elegido como rector el próximo mes de abril?

Ante todo, contar con todos los componentes de la comunidad Complutense, independientemente de su ideología o su identidad. Se trata de un proyecto para complutenses, para toda aquella persona que crea en la universidad pública de calidad e integrada en la sociedad. Nuestra gestión antepondrá ante todo a las personas, su bienestar y su desarrollo integral tanto académico, como científico, profesional y emocional. Creemos que la falta de implicación de la comunidad Complutense haría inviable el desarrollo de las líneas estratégicas de nuestra universidad. Durante muchos años, y por diversas circunstancias, la gestión de la universidad se ha centrado casi exclusivamente en el control financiero y en la gestión académica, con adaptaciones, muchas veces precipitadas, a las nuevas regulaciones universitarias que han impedido prestar atención a las necesidades básicas de la comunidad Complutense. Esa sería el principal cambio, implicar a la comunidad Complutense en la toma real de decisiones y en la definición de la universidad que queremos.

¿Cómo considera que está evolucionando la UCM en la actualidad?

La evolución de la Universidad Complutense en estos últimos cuatro años, en mi opinión, ha sido profundamente insatisfactoria, observándose un mayor deterioro institucional y un fuerte descontento entre muchas de las personas que viven y trabajan en ella. No se ha emprendido el urgente rejuvenecimiento de nuestra plantilla (tanto en PDI como en PAS), y las actuaciones que han necesitado gestión o diálogo han sido un fracaso. Se ha realizado una reorganización de la estructura de Departamentos sin planificación ni diálogo real, basándose en un supuesto ahorro económico del que no se tienen datos, y usurpando al Claustro las funciones que le son propias. La gestión de la investigación ha sido inexistente, el sistema de control de la calidad es un auténtico fracaso, no se ha realizado el mapa de titulaciones, se ha deteriorado la gestión de las bibliotecas, se han lastrado muchas titulaciones con la admisión de un número excesivo de estudiantes, la burocratización creada es cada vez más asfixiante, la opacidad ha predominado en las acciones de gobierno, etc. En general, hemos detectado que existe la percepción de que se han perdido cuatro años, de que hemos navegado durante este tiempo sin rumbo definido, con una falta de liderazgo claro, sin estrategia ni iniciativas, y con una especie de letargo que, a pesar de las circunstancias favorables, no ha hecho más que contribuir a un deterioro de nuestra institución y a una pérdida de prestigio cada vez más evidente.

¿Qué medidas incluye en su programa respecto a los estudiantes, al PDI y al PAS?

La UCM se compone, básicamente, de un personal extraordinario y capaz, y de unos estudiantes muy motivados. El modelo de universidad que queremos se basa en el diálogo real, el estímulo de la participación de todas las personas y el compromiso auténtico con nuestros objetivos.

Con respecto a los estudiantes queremos lograr que se sientan identificados con su universidad, que no permanezcan como sujetos pasivos durante su estancia en ella y que se impliquen de forma real en todas las actividades que definen a nuestra universidad (académicas, investigadoras, de gobernanza, deportivas, culturales, solidarias, de cooperación, etc.). Su visión es, desde luego, esencial para mejorar la UCM, ayudando a detectar deficiencias difíciles de identificar desde otras perspectivas. Nuestras acciones serán herramientas para, sin olvidar su formación personal y profesional, fomentar su participación y emprendimiento.

En las universidades públicas españolas el escenario profesional del profesorado y el personal de administración y servicios se ha deteriorado marcadamente en los últimos años. Se debe proceder de manera urgente al rejuvenecimiento de ambas plantillas con un programa tan ambicioso como permita la situación económica y la legislación vigente. Además, procederemos a eliminar gradualmente la inestabilidad laboral en ambos sectores y al empleo correcto de las figuras contractuales. Trabajaremos por el desarrollo de carreras profesionales basadas en mérito y capacidad, y en la posibilidad de la promoción horizontal. Por otro lado, desarrollaremos programas de incentivos, y facilitaremos la conciliación de la vida laboral y familiar, aparte de luchar por la recuperación de los beneficios salariales y sociales perdidos.

¿Qué papel tiene la investigación universitaria en su candidatura?

En mi opinión, la investigación y su transferencia es una de las misiones fundamentales de la universidad, sobre todo en una de las características de la UCM. Por lo tanto, no podemos descuidar el objetivo prioritario del fomento de la investigación, la innovación, tanto científica como tecnológica, y la transferencia y fomento del emprendimiento, por ser elementos determinantes en el desarrollo de la sociedad en su globalidad. Todo ello debe realizarse por igual en todas las áreas (ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades), incluyendo la creación artística.

Aunque parezca extraño, muchas veces bastaría con diseñar y potenciar un sistema de apoyo a la investigación capaz de responder y adaptarse convenientemente a los vertiginosos cambios que se producen en este ámbito, del resto se encargan sobradamente los investigadores con su conocimiento y esfuerzo. Sin embargo, existe la tendencia en muchos gobiernos y equipos rectorales a dificultar la gestión de la investigación, a poner trabas administrativas y, en definitiva, a crear entornos poco favorables para investigar. Creemos que en este ámbito la labor básica del equipo rectoral es la de crear un marco favorable a la investigación y la transferencia, con capacidad para dar respuesta a las necesidades de nuestros investigadores.

Por todo ello, el objetivo inicial será la identificación de las necesidades reales de los investigadores de la UCM en cuestiones tan diversas como la necesidad de apoyo para el acceso a las convocatorias competitivas de investigación y otras oportunidades de financiación, la ayuda para el diseño adecuado de proyectos y solicitudes, el soporte a la gestión global de proyectos de investigación, el desarrollo de vías de comunicación institucional, incrementando la visibilidad e impacto de las investigaciones, etc., para lo que proponemos el diseño de protocolos que permitan comprender el escenario actual de la investigación en todas las áreas de nuestra universidad. Este conocimiento permitirá optimizar y, en su caso, potenciar la estructura de gestión de la investigación y la transferencia de la UCM.

El objetivo final es conseguir una implicación universal en la investigación en todas las áreas.

La internacionalización es un plus en muchas instituciones, ¿qué peso le da en su programa?

Uno de los objetivos estratégicos de nuestro proyecto es fortalecer la posición internacional de la UCM como una universidad líder en docencia, investigación, transferencia y creación artística, todo ello potenciando nuestra presencia internacional tanto en la oferta educativa como en la actividad investigadora, participando en las principales redes universitarias y en los consorcios de investigación más relevantes. Aunque es verdad que desde hace décadas la UCM ha apostado por la internacionalización, tenemos que mostrar más ambición en esta política de apertura al mundo. Los acuerdos preferenciales deben servir para ofrecer a la comunidad complutense un amplio abanico de oportunidades en el campo de juego internacional. Pero ello no debe quedarse en la firma de acuerdos, éstos deben desarrollarse y hacer un seguimiento constante de sus progresos, impulsando, además, de forma institucional proyectos concretos e implicando y apoyando a las personas que los van a desarrollar. Por lo tanto, profundizaremos en nuestros esfuerzos por aumentar el intercambio de estudiantes e investigadores con países extranjeros y fortaleceremos los centros UCM en el extranjero.

Considera que es importante "recuperar el prestigio", ¿por qué cree que la UCM ya no cuenta con este don?

Por desgracia, durante los últimos años la UCM, cuando es noticia, aparece en los medios con una imagen deteriorada, rodeada de reseñas negativas que van minando el prestigio de la institución. Este hecho se ha agravado con el peso que las redes sociales han adquirido en la transmisión de la información. De hecho, la presencia de la UCM en los medios tradicionales de comunicación es tan baja como su aparición e impacto institucional en las redes sociales.

Además, los ránquines internacionales y nacionales sugieren que nuestra situación global como universidad ha empeorado, máxime si tenemos en cuenta que una universidad de similares características como la Universidad de Barcelona, ha mejorado o ha variado muy poco en los principales índices de referencia, estando siempre en una mucho mejor posición que la Complutense en el mismo período temporal. Debemos trabajar para crear las condiciones que nos permitan progresar en nuestra situación no solo internacional, si no, también, nacional, ya que la UCM ocupa en la actualidad el puesto 15 entre las universidades españolas según el Ranking Web de Universidades, un lugar inaceptable para una universidad con el potencial de la nuestra.

Algo se está haciendo mal, y debe ser analizado y solucionado.

¿Qué rol cree que tienen hoy en día las universidades públicas españolas?

La educación superior pública juega en nuestra democracia un papel esencial. Principalmente, por su labor educativa y cohesiva para con la ciudadanía, pero también por ser nuestro principal motor de igualdad de oportunidades y de conocimiento. La universidad pública no solo forma profesionales si no, también, personas.