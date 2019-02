Ivan Sutherland: "Los jóvenes que estén interesados en la informática tienen una buena oportunidad para hacer grandes progresos"

Carmen García Madrid

El ingeniero informático Ivan Sutherland, considerado el "padre de los gráficos por ordenador", es el destinatario del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su undécima edición. Sutherland creó el primer sistema capaz de interactuar mediante gráficos y desarrolló el primer casco de realidad virtual, al que bautizó "La Espada de Damocles".

Tras recibir el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento ¿cómo calificaría toda su carrera de investigación?

He disfrutado de una carrera de investigación totalmente satisfactoria para mí. He trabajado en problemas interesantes, he admirado, conocido y colaborado con un espléndido grupo de gente. He aprendido mucho. Hice gráficos por computadora durante 15 años porque las imágenes ofrecen su propio instante. Comencé haciendo dibujos lineales, trabajando para lograr más y más realismo. En 1973, en Utah, descubrimos que para hacer que las imágenes se vieran sólidas una computadora debe ordenar todo en la imagen para descubrir qué objetos ocultan las cosas detrás de ellos. En marzo de 1974 Bob Sproull, Bob Schumacher y yo publicamos un artículo sobre este descubrimiento, "Una caracterización de diez algoritmos de superficie oculta". La clasificación me pareció menos interesante que el nuevo y emocionante campo de la integración diseño de circuito. Cambié completamente el tema de investigación y ahora he estado completamente involucrado en mi nuevo campo durante 45 años, tres veces más que lo que gasté en gráficos.

¿Cómo ha sido su trabajo para haber llegado tan lejos en este campo?

Tuve suerte en 1961 cuando Wes Clark me dio acceso a su TX-2, en ese momento, la computadora más poderosa del mundo. Usé TX-2 para escribir Sketchpad para mi doctorado en MIT. Tuve otra vez la suerte en 1966 cuando me uní a la facultad de la Universidad de Harvard. Esta institución apoyó mucho mi investigación sobre la pantalla montada en la cabeza. Como si por magia hubiera sido, Harvard me consiguió una buena computadora y dinero para comprar un dispositivo de visualización para un usuario. Ese dispositivo está ahora en el Museo de Historia de la Computación en California.

Mi equipo construyó una computadora de propósito especial lo suficientemente rápida para mostrar una línea tridimensional.

¿Qué significó para usted poder dibujar por primera vez en una pantalla del ordenador?

Literalmente, significaba que Sketchpad estaba funcionando correctamente. El software de gráficos revela sus defectos rápidamente haciendo fotos inesperadas. Nunca pensé mucho en las implicaciones más amplias de mi trabajo. Siempre me encontré a gusto con dar los primeros pasos. El destino no es más que una brújula de guía. El placer está en el viaje.

Su trabajo ha inspirado el desarrollo de los principales sistemas actuales de realidad virtual y aumentada, ¿cómo considera que esta área está evolucionando en el presente?

En 2015, mientras aceptaba un Premio de Fundadores en la reunión de Proto Awards de Virtual Reality Society, comparé mi pantalla montada en la cabeza con la impresión de Gutenberg. Es la prosa eterna de grandes autores como Dickens, Hemmingway y Cervantes que hacen valiosa la imprenta. Igualmente, es arte llamativo e historias atractivas. Eso hace que la realidad virtual sea valiosa. La audiencia de los Proto Awards tuiteó que yo era el "Padrino de la realidad virtual". Mientras que un simple padre, incluso de gráficos por computadora, carece de la autoridad, un "Padrino" exige un gran respeto.

La rama STEM de la universidad sufre una importante brecha de género, ¿por qué cree que se ha llegado a esta situación?

Supongo que la brecha, en su caso, es el resultado de elecciones hechas por una gran cantidad de personas, jóvenes y mayores por igual. Colaboro a diario con un trabajo sumamente brillante y creativo con mi mujer, mi compañera de investigación y esposa, Marly Roncken. No veo razón para creer que el género reduce cualquier habilidad, excepto por la incapacidad universal de los hombres para dar a luz.

¿Qué papel cree que tienen los jóvenes de hoy en el desarrollo de computadoras?

Los jóvenes aportan energía y entusiasmo a todo lo que eligen hacer. Todavía no saben lo que "no se puede hacer" y por eso hacen cosas imposibles. La "sabiduría" y la "experiencia" de la edad a menudo impiden que la generación anterior avance en un campo. Aquellos jóvenes que están interesados ??en la informática tienen una buena oportunidad para hacer grandes progresos.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de las tecnologías en la sociedad?

Tengo una bola de cristal confiable que predice infaliblemente el futuro. Desafortunadamente mi bola de cristal ahora se encuentra, inoperable, en un taller de reparación que no puede predecir ni la fecha de su propio retorno al servicio.