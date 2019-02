DocumentaMadrid y la Universidad Complutense retan al mundo académico a reflexionar con imágenes

DocumentaMadrid y la Universidad Complutense de Madrid impulsan una nueva colaboración entre el mundo académico y el Festival Internacional de Cine Documental para fomentar el debate, la reflexión y la creación audiovisual entre los estudiantes. A través de una convocatoria pública, ambas instituciones invitan por primera vez a la comunidad universitaria a compartir su propia reflexión en formato audiovisual sobre un tema y una serie de aproximaciones éticas y estéticas que DocumentaMadrid abordará en su próxima edición entre el 9 y el 19 de mayo: las huellas que perduran tras los conflictos bélicos, una realidad sobre la que el festival profundizará en su programación.

"En el ciclo Escenarios de Guerra abordamos las profundas consecuencias que permanecen en individuos, sociedades y espacios una vez las guerras finalizan, y cómo el impacto de esa violencia puede llegar ser analizado, combatido y contrarrestado desde una pluralidad de dispositivos de trabajo que tienen al cine como uno de máximos exponentes creativos", explica David Varela, codirector del Festival DocumentaMadrid. "Queremos abrir un diálogo con los jóvenes universitarios, incentivar su creatividad y pensamiento crítico ante las imágenes y esperamos que durante los próximos meses los estudiantes se animen a investigar sobre esta temática; esperamos que nos sorprendan con sus puntos de vista", añade Andrea Guzmán, codirectora de DocumentaMadrid.

Círculo de Bellas Artes, de nuevo sede del festival

El Círculo de Bellas Artes, que fue sede oficial del festival madrileño en sus primeras ediciones y hasta el año 2012, volverá a serlo en el 16º Festival DocumentaMadrid para acoger íntegramente el Ciclo Escenarios de Guerra. Manuel Asín, programador de Cine Estudio y miembro del Jurado Internacional de la pasada edición del Festival, destacaba la relevancia de la colaboración: "Celebramos volver a ser sede oficial de este festival tan relevante para la ciudad de Madrid porque compartimos con DocumentaMadrid la búsqueda de nuevas rutas expresivas, su propósito de devolver a la sala de cine su naturaleza como espacio de asombro, de encuentro, un lugar vivo donde el público pueda participar y encontrarse con otros espectadores y con los cineastas".

Entre el 9 y el 19 de mayo el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes mostrará dentro de este ciclo clásicos como Let there be light (EEUU, 1946) de John Huston -un retrato descarnado y optimista que fue prohibido durante más de 35 años por el mismo ejército de los Estados Unidos que produjo la cinta-, hasta la reciente Still Recording (Siria, 2018) de los directores sirios Guiath Ayoub y Saeed Al Batal, un testimonio sobre la urgencia de plasmar el horror en imágenes y que se llevó el Premio del Público en la Mostra de Venecia. También se programará allí Sbrenka (Croacia, 2018), película dirigida por Nebojša Slijep?evi? que aborda la importancia de la re-escenificación de un conflicto para aliviar traumas del pasado. Esta película resultó ganadora del premio DAS (Doc Alliance Selection) en su última edición, un prestigioso premio impulsado por siete grandes festivales europeos de cine, como Doclisboa, FIDMarseille o Visions du Réel.

Convocatoria académica

Los estudiantes de la Universidad Complutense podrán participar en la convocatoria Escenarios de Guerra enviando sus obras audiovisuales de una duración inferior a cinco minutos (enlace a las bases). Además, los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información contarán con la supervisión y tutela de un nutrido grupo de profesores que ya han anunciado que incluirán la convocatoria como parte de la actividad académica obligatoria en sus clases. "Es una oportunidad única poder abrir un espacio de creatividad y conocimiento académico en relación al contenido del Festival DocumentaMadrid, donde se fomente el diálogo intergeneracional y multidisciplinar, y a través del cual se ofrezca al alumnado la posibilidad de expresar sus ideas sobre temas de relevancia social y humana, algo que considero parte de la misión esencial de la Universidad", afirma el director del Centro de Asistencia a la Investigación (CAI) de Creación de Contenidos Audiovisuales y Digitales de la Facultad, José Antonio Jiménez de las Heras.

Para facilitar el proceso de investigación de los estudiantes sobre este ciclo, la plataforma de cine y series online Filmin también se sumará a esta iniciativa mediante la creación de un especial de cine sobre conflictos bélicos, con títulos como La imagen perdida (Rithy Panh, 2013), Escoréu, 24 d'avientu de 1937 (Ramón Lluís Bande, 2017) y Vals con Bashir (Ari Folman, 2008) que podrán verse en el canal que la plataforma dedica a DocumentaMadrid (filmin.es/canal/documentamadrid).

La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid se convertirá por primera vez en sede oficial del Festival DocumentaMadrid. Algunos de los títulos del Ciclo Escenarios de Guerra se proyectarán en el Salón de Actos de la Facultad los días 13, 14, 16 y 17 de mayo. Durante esas sesiones también se darán a conocer y se proyectarán para el público las obras audiovisuales enviadas por los alumnos que hayan sido mejor valorados por un comité de selección compuesto por profesores de la Facultad como José Antonio J. de las Heras, Mª Antonia Paz, Mar Marcos, Ricardo Jimeno, Juan Crego, Luis Deltell, Cristina Manzano, entre otros, y representantes del Festival DocumentaMadrid.

El Festival DocumentaMadrid está dedicado a las múltiples expresiones del cine documental, así como a la búsqueda y presentación de nuevos lenguajes y expresiones del género. La pasada edición sumó más de 14.500 espectadores en las distintas sedes colaboradoras: Cineteca Madrid, Filmoteca Española, Casa de América, Institut Français, Sala Equis y Casa del Reloj. Desde 2003, el Festival ha facilitado el encuentro del público con cineastas como Basilio Martín Patino, Frederick Wiseman, Alanis Obomsawin, Luciano Emmer, Patricio Guzmán, Margarita Ledo, Carlos Saura, Helena T?eštíková o Ross McElwee.