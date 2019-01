¿Cómo afrontar una experiencia Erasmus en el extranjero?

Irse de Erasmus se está convirtiendo en una de las experiencias que más ansían los estudiantes universitarios. De hecho, supone una oportunidad increíble para abrir la mente, mejorar las habilidades lingüísticas, y, además, supone la primera toma de contacto con la independencia y la autonomía de muchos españoles. Como en Student.com, la plataforma de alojamiento para estudiantes más grande del mundo, saben mejor que nadie cómo hacer frente a estos nuevos cambios, proponen unos cuantos consejos para aquellos que se aventuran a estudiar fuera.

Tomar la decisión de manera concienciada

Vivir fuera de casa es una experiencia emocionante, pero a la vez puede producir ciertos miedos. Salir de nuestra zona de confort nunca es fácil, y más si te vas a un país diferente en el que probablemente no conozcas a nadie y tengas que empezar de cero.

Es normal que se puedan experimentar sentimientos contrarios, y precisamente por eso, debemos estar muy seguros de la decisión que vamos a tomar. Hay que tener en cuenta que una vez nos hayamos lanzado a la aventura, la nostalgia por nuestro hogar, nuestra familia y amigos, será un sentimiento bastante común. De hecho, aproximadamente el 70% de los estudiantes experimentan este sentimiento al comenzar en una nueva universidad[i].

Una buena organización será clave para planificarlo todo

Irse de Erasmus implica mucho tiempo, papeleo, correos electrónicos y reuniones con administradores universitarios. La organización será vital para evitar atrasarse en las entregas de documentos importantes. Crear una carpeta asignada exclusivamente para almacenar la documentación, ayudará a poder llevar todo al día.

Es importante recordar que cada país es diferente por lo que hay que asegurarse de haber completado todos los documentos relacionados con el viaje y documentos específicos del país de llegada. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden necesitar registrarse en oficinas de impuestos, abrirse cuentas bancarias o adquirir algún tipo de servicio telefónico para su estancia.

Seguridad, ante todo

Sentirnos seguros en una de las cosas más importantes a la hora de buscar alojamiento para irnos de Erasmus. Las estafas en alquileres están a la orden del día, y los estudiantes que buscan alojamiento para la universidad, son sus principales objetivos.

Los estafadores saben muy bien lo estresante que puede ser encontrar alojamiento en el período previo a los viajes de Erasmus. Se dirigen a estudiantes con poco tiempo para encontrar alojamiento y los engañan para que entreguen grandes sumas de dinero por propiedades falsas. Una forma de evitar estos estafadores es usar sitios web de alojamiento para estudiantes que trabajen con socios locales de confianza como Student.com. Además, no recomendamos pagar por adelantado a particulares ya que no se tendrá ninguna garantía de que el piso exista, ni de la devolución del dinero.

Hay que ser rápido a la hora de escoger alojamiento

Hay que tener en cuenta que los mejores lugares desaparecerán rápidamente, por lo que es mejor comenzar la búsqueda tan pronto como se asegure la plaza en la universidad elegida. Si bien algunas universidades ofrecen una cantidad limitada de alojamiento en el campus, otras no, por lo que es importante tratar de encontrar una habitación que se adapte a las necesidades del estudiante. En cuanto a la búsqueda de alojamiento, preparar una lista de lo que se desea en tu futura vivienda, ya sean amplias zonas comunes o un baño privado, hará que nos centremos en lo que estamos buscando y demos importancia a aquellos alojamientos que de verdad nos interesen.

No tengas miedo a las barreras lingüísticas

Las barreras idiomáticas pueden ser un gran obstáculo para los estudiantes de Erasmus, especialmente en las primeras etapas de la estancia. Es importante recordar que no estás solo. Los otros estudiantes Erasmus están exactamente en la misma situación, ¡así que no hay que asustarse!

En lugar de alejarse del idioma nativo, hay que intentar salir de la zona de confort dando pequeños pasos. Conversar con un empleado en la tienda donde compramos comida o con la gente en la parada donde esperamos el autobús es una manera simple pero efectiva de familiarizarse con los dialectos locales y las palabras que usamos en el día a día. También puedes usar aplicaciones como Duolingo, que hacen que aprender lo básico sea divertido a través de desafíos lingüísticos basados en juegos.

Tener una rutina

Irse del nido no es del todo fácil puesto que conlleva una gran responsabilidad. Los hábitos alimenticios cambiarán, las horas de las comidas probablemente no serán las mismas y quizá no encontremos los mismos ingredientes para cocinar.

A pesar de ello, es importante mantener buenos hábitos de vida cuando se estudia en el extranjero, como comer sano, dormir y limpiar. Hay que tener en cuenta que hacer una compra semanal y preparar las comidas al comienzo de la semana, nos ayudará a seguir manteniendo nuestros hábitos alimenticios. La preparación de las comidas es siempre más rentable que comer fuera de casa y será muy útil cuando al final de la semana la motivación para cocinar o pensar en lo que debemos comer sea más baja. Comer comida casera equilibrada ayudará a mantener un buen nivel de energía y proporcionará el combustible necesario para estudiar y socializar.

¡Nuestro último consejo, y el más importante, es divertirse! Irse de Erasmus puede implicar algunos obstáculos en el camino, pero estos pueden evitarse fácilmente mediante una planificación sólida y sentido común. Además, es una gran oportunidad para viajar por el mundo mientras aprendes, y los recuerdos que tendrás durante ese tiempo durarán toda la vida.