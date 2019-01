El Consejo Escolar insta a educación a que no segregue a los alumnos con discapacidad

Servimedia Madrid

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aplaude que la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar del Estado haya aprobado 24 de las 26 enmiendas presentadas por este comité para mejorar el texto en el que trabaja el Ministerio de Educación y FP con el que derogará la Lomce. Las enmiendas persiguen la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, una "gran cuestión pendiente" para el citado movimiento social.

Así lo expuso en declaraciones a Servimedia el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, que dijo que si el texto final recoge las demandas del Cermi, se lograría la "alineación" del sistema educativo español con la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad, con la que España se comprometió y que entró en vigor en 2008.

Fuentes del equipo de Celaá aseguraron también a Servimedia que "el Ministerio de Educación y Formación Profesional está estudiando las enmiendas del Consejo Escolar del Estado". "Compartimos su espíritu general de reforzar la inclusión escolar y estamos estudiando su detalle para su incorporación", agregaron las mismas fuentes.

"El tratado internacional, en el artículo 24, obliga a que sólo pueda haber una educación inclusiva y eso significa que no caben vías alternativas o paralelas para el alumnado con discapacidad, que no hay posibilidad para una educación que no sea compartida, conjunta, y que los niños y niñas con discapacidad estén con los demás", añadió Pérez Bueno, en referencia a las "dualidades" que hay entre la enseñanza ordinaria y la especial y criticando la "violación sistemática del Estado español" a ese artículo.

"Tendría ya que ser el momento y no postergarlo más de que esto se traslade a la legislación educativa mediante esta reforma", instó.

Pérez Bueno añadió que España mantiene "estructuras separadas", "paralelas" y "segregadas", situación que "tiene que armonizarse" y "migrar" y "orientar" a "un único modelo de escuela, un sistema educativo inclusivo".

Otras enmiendas

El Consejo Escolar, según relató el presidente del Cermi, también ha aceptado otras enmiendas que se refieren a "mejoras" y "aspectos parciales", como la extensión de los apoyos al alumnado con discapacidad a las enseñanzas postobligatorias y preuniversitarias. Otras propuestas del Cermi aprobadas por el Consejo Escolar se refieren a las enseñanzas de lenguas extranjeras, flexibilizaciones metodológicas y criterios de admisión teniendo en cuenta la discapacidad del alumno o de un familiar.

No obstante, Pérez Bueno llamó a la prudencia, pues "hay que ver ahora cómo lo recoge" el Ministerio y "en qué medida, con qué intensidad y en qué grado de respeto" se incluye en la propuesta definitiva que el Gobierno lleve al Parlamento para su tramitación.

Aunque considera que "no son cuestiones fáciles" que requieren "mucha voluntad política, audacia y compromiso", advirtió que el Cermi estará "muy vigilante" para ver cómo se traslada ahora al anteproyecto tras el "alentador" informe del Consejo Escolar.

Por ello, dijo, estarán "beligerantes" si no queda bien reflejado, para impulsar que en la tramitación parlamentaria se le conceda "la ambición y el carácter de momento histórico que vivimos en la educación inclusiva".