Samantha Vallejo Nájera viaja a Malawi con Mary's Meal para conocer sus comedores escolares

Europa Press Madrid

Samantha Vallejo-Nágera ha visitado Malawi con la ONG Mary's Meals para conocer a niños a los que la organización ayuda con comidas en el colegio. La chef, madre de cuatro hijos, se ha reunido con voluntarias locales para cocinar las comidas escolares.

Mary's Meals empezó alimentando a 200 niños en Malawi en 2002 y hoy alimenta a 1.361.586 menores en 17 países de los más pobres del mundo, donde la pobreza y el hambre impiden a los niños conseguir una educación.

Vallejo Nájera realizó un camino de montaña de tres horas para llegar a la escuela primaria de Chaone, única vía de acceso para llevar alimentos a esta población y ha asegurado "volver absolutamente fascinada con la experiencia".

"Soy cocinera, soy madre y todo me hace pensar que tengo que estar ahí ayudando a la organización", ha explicado la presentadora que ha destacado el esfuerzo realizado por Mary's Meals para alimentar a más de 1,3 millones de niños en el mundo diariamente en los colegios. "Es una maravilla poder ser la figura que representa Mary's Meals en España; estoy muy agradecida con ellos y muy contenta con este proyecto", ha añadido.

Mary's Meals es una organización que se dedica únicamente a dar de comer una comida diaria hecha de un "porridge" realizado con maíz, vitaminas y soja. Eso hace que los niños vayan al colegio y que estén alimentados.

Durante su estancia en Malawi, la chef ha visitado más de 15 colegios. "He visto niños que no tienen ni agua, ni luz, no tienen absolutamente nada y Mary's Meals les da el alimento necesario para poder estar en clase, para poder atender y para estar bien alimentados", ha indicado la presentadora.

Mary's Meals compra el producto a los agricultores locales con lo cual generan trabajo, y quienes elaboran el 'porrridge' en los colegios son las mamás de estos niños lo que hace posible que se involucren en la educación de sus hijos.