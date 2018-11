La UAM pone en marcha la Red Jean Monnet AMENET de universidades para impulsar la integración de África, Mediterráneo y Europa

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha presentado públicamente la Red Jean Monnet "The European Union, Mediterranean and Africa integration in the Global Age" (AMENET) en un evento celebrado en la Facultad de Económicas.

El proyecto, que tiene como objetivo promover la investigación, la formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África, será implementado por un consorcio liderado por la UAM e integrado por catorce universidades pertenecientes a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos). El acto de presentación de la Red AMENET, celebrado este jueves, sirvió para ofrecer una visión panorámica sobre la situación del continente africano y su enorme potencial de desarrollo. El evento contó con la participación de representantes de varios países africanos (entre ellos el embajador de Cabo Verde, Manuel Ney Monteiro), de la Unión Europea (UE), de los Ministerios de Economía y Asuntos Exteriores, así como con portavoces de instituciones y compañías españolas con proyectos en el continente africano.

Intervenciones

La vicerrectora de Internacionalización, Carmela Calés, definió la Red AMENET como "un proyecto ambicioso y excelente dentro de las ciencias sociales". "Esta Red, innovadora, multidisciplinar, tiene unas características muy importantes en el marco actual de los estudios europeos", precisó. Asimismo, agradeció a José María Mella, catedrático de Economía Aplicada de la UAM y coordinador de la Red Jean Monnet, su labor en la gestión y difusión de este proyecto.

Raimundo Robredo, director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, analizó la presencia y el trabajo que España realiza en África, poniendo de manifiesto las oportunidades de desarrollo que brinda el continente africano. Por su parte, Etienne de Perier, representante de la UE en España, abordó el fenómeno de las migraciones y algunos de los factores claves que inciden en ellas, como por ejemplo la inestabilidad política, y se refirió a la labor realizada por la agencia Frontex para mejorar la gestión de las fronteras.

La segunda parte de la presentación contó con un coloquio entre representantes de instituciones y compañías que desarrollan proyectos en África. José Miguel Zaldo, empresario y profesor de la Universidad de Deusto además de pionero en la inversión empresarial en Marruecos, ofreció consejos sobre cómo abordar la creciente internacionalización de este continente. "África es la gran oportunidad de Europa", afirmó.

Desde su experiencia en otra Red, la Red Jean Monnet sobre Estudios Atlánticos, el investigador del Real Instituto Elcano y Fellow del Center for Transatlantic Relations (CTR) de la Johns Hopkins University, Paul Isbell, destacó la importancia de la Red AMENET y abordó otro aspecto, el de la energía, en el que se produce una "gran paradoja y una realidad dual" entre el consumo y la capacidad de generación de renovables de este continente. "Existe la posibilidad de que África pueda, con ayuda de la cooperación internacional, seguir otro modelo energético para dar acceso a la electricidad a grandes grupos africanos", argumentó.

Por su parte, Fernando Mínguez, director de Acciona para África, describió la idiosincrasia del continente africano desde la perspectiva del inversor en proyectos solares, eólicos e infraestructuras. "No se puede hablar de un único África. Nosotros afrontamos África como un reto y como un continente lleno de posibilidades", señaló.

Por último, Alberto Sabido, representante del Ministerio de Economía en el Banco de África, detalló las estrategias que deben adoptar las empresas a la hora de invertir en el continente y de acometer proyectos, poniendo como ejemplo del Banco Africano de Desarrollo. "La labor de las instituciones tiene que ser identificar posibles campos de actuación para servir de referencia a las empresas y establecer los mecanismos para mitigar el riesgo, aportando tanto instrumentos financieros como instrumentos de conocimiento sobre lo que es la realidad de África".

El coordinador de la Red, José María Mella, puso de relieve que "el futuro de la Red AMENET depende del buen hacer del presente, a través de la capacidad de formación de docentes e investigadores y creemos que ese futuro está garantizado por los jóvenes investigadores, muchos de ellos doctorandos". "La base de esta Red, la hipótesis fundamental, es que sin el desarrollo de África el futuro de Europa está en cuestión y es prioritaria la sensibilización en el ámbito académico y la difusión de las actividades básicas de la Red, y en primer lugar la investigación", afirmó.

La Red AMENET

El proyecto The European Union, Mediterranean and African Integration in the Global Age, impulsado por un consorcio que lidera la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha sido elegido para recibir cofinanciación del Programa Erasmus+. La iniciativa, que recibió una calificación de 99 puntos sobre 100, ha dado origen a una Red Jean Monnet que promoverá la investigación, la formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de integración en Europa, el Mediterráneo y África. Dicho consorcio está integrado por catorce universidades pertenecientes a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos), y este ha sido uno de los aspectos mejor valorados por las autoridades europeas a la hora de evaluar la propuesta.

La Red AMENET promoverá la colaboración académica Norte-Sur, analizando las lecciones aprendidas en el proceso de construcción de la UE para promover un diálogo basado en evidencias en torno a posibles procesos de integración en África y el Mediterráneo. Entre las acciones previstas en el proyecto figuran la celebración de cuatro Conferencias Internacionales sobre Integración Económica África-Mediterráneo-Europa (AME); la realización de seminarios, diálogos y talleres de trabajo sobre comercio e inversión, infraestructuras, energía, migraciones, emprendimiento, innovación y gobierno local; así como sesiones de trabajo en torno al estudio de los problemas y oportunidades de una mayor integración en el ámbito de la UE y ECOWAS (Economic Community of West Africa States), así como sobre las posibilidades de una mayor relación entre ambas instituciones.

José María Mella Márquez, coordinador de la Red AMENET, profesor del departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo y catedrático de Economía Aplicada de la UAM ha señalado: "Consideramos que la intensificación de las relaciones económicas, políticas y comerciales Norte-Sur, de Europa con el Mediterráneo y África será una tendencia creciente en los próximos años. De hecho, sin el desarrollo de África, el futuro de Europa está en cuestión". "Por eso, –añade el profesor Mella–, necesitamos desarrollar las relaciones científicas interuniversitarias entre Europa y África y lanzar programas de investigación y docencia sobre las economías y sociedades africanas en nuestras universidades".

Las instituciones académicas que integran la Red AMENET son, además de la UAM, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, University of Bradford, University of Peloponnese, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Warsaw Economics School, Université de Dakar, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, University of Ghana, Université Protestante au Congo y Université Evangelique en Afrique y Université Libre des Grands Lacs.