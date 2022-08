El drama del alquiler para los jóvenes: solo el 18% compaginan trabajo y estudios

Apenas el 18% de los jóvenes universitarios que vive de alquiler está compaginando estudios y trabajo. Una cifra dramática que sitúa en el 82% el porcentaje de estudiantes en condición de arrendatarios que solo se dedica a sus tareas de formación, derivando los pagos del alquiler a padres y madres. La cifra de paro juvenil en España se sitúa por encima del 28% y se compatibiliza con estadísticas como la del alquiler.

Según los datos obtenidos por LIVE4LIFE, plataforma española especializada en alquiler de pisos y habitaciones para universitarios, más del 80% de los jóvenes de nuestro país que se va a vivir lejos de su domicilio particular por razones de estudios se encuentra sin trabajo. Es decir, apenas el 18% de estos jóvenes pueden compatibilizar trabajo y estudios para obtener ingresos y hacer frente a los pagos mensuales del alquiler.

Esta situación no solo afecta a este sector de la sociedad, sino que repercute en los más mayores. "Estos alquileres, al no tener ningún tipo de ingresos los universitarios, suelen derivar en sus padres y madres. Son ellos los que les ayudan no solo en el pago de las cuotas, sino también a la hora de elegir el piso adecuado según sus limitaciones económicas", explica Alberto Añaños, CEO de LIVE4LIFE.

Actualmente, según datos oficiales, cerca del 15% de estudiantes universitarios se desplaza a otra ciudad para poder estudiar. Eso indica, salvo excepciones, que deben apostar por alquilar un piso o una habitación para poder vivir durante el curso. Y a eso se suma su situación laboral, todo ello conjugándose en un mayor desembolso por parte de los padres y madres de los jóvenes estudiantes.

El Ministerio de Universidades señala especialmente tres Comunidades Autónomas como las que más estudiantes reciben de otras partes de España. Castilla y León, Navarra y la Comunidad de Madrid son las tres que acumulan más de un 30% de estudiantes foráneos. De hecho, en Madrid se estipula que hay 130.000 universitarios en busca de piso al proceder de fuera de la región, un escenario que este inicio de curso estará marcado por la inflación.

"La situación laboral de los jóvenes acaba afectando en los alquileres porque ya no depende solo de ellos, sino de lo que puedan pagar sus padres. Y esto también influye a la hora de elegir los pisos, pues los padres siempre buscan que estén en una zona segura, estén cerca del centro educativo y que genere la confianza en lo que van a hacer los jóvenes", subraya el director de la compañía española.

La situación laboral de los jóvenes

El paro juvenil sigue siendo uno de los principales problemas del mercado laboral español. Los últimos datos publicados por el Gobierno sitúan en algo más del 28% la cifra de jóvenes de entre 18 y 25 años que se encuentra sin trabajo. Justo una etapa en al que o bien se está comenzando la carrera universitaria o bien se acaba de terminar y se sale al mercado laboral por primera vez.

El más del 28% de desempleados jóvenes sitúa a España entre los países más afectados por esta situación de toda Europa. De hecho, según Eurostat, solo Grecia supera a España en paro juvenil dentro de la Unión Europea. Una cifra que sigue preocupando a este estrato de la sociedad y que influye en un mercado tan relevante como el del alquiler.