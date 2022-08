Ruben Cammaerts: "El trabajo en equipo es cada vez un elemento más importante que tenemos en cuenta en nuestra compañía"

Ruben Cammaerts, Vice President International Sales at SMART Technologies responde.

¿Cuál es el principal objetivo?

Desde SMART consideramos que todo ser humano dispone de un potencial de crecimiento inherente, siendo la tecnología una herramienta que permite su desarrollo de forma exponencial. Así pues, nuestro objetivo como empresa se centra en el desarrollo de herramientas que permitan fortalecer valores que consideramos claves - por ejemplo, tecnología que promueva el aprendizaje activo en las aulas si hablamos de educación o que mejore el rendimiento de equipos de trabajo si hablamos de profesionales – mediante el diseño y comercialización de soluciones que mejoren la comunicación y la colaboración. Buscamos fortalecer las conexiones que verdaderamente importan y que permiten aflorar ese potencial inherente del que todos disponemos.

¿Cuál es la metodología de SMART Technologies?

Nuestra filosofía es simple, si la tecnología no es sencilla de usar y no aporta valor al docente o profesional simplemente no invertimos tiempo y recursos en desarrollarla. En el ámbito educativo, todo lo que hacemos está diseñado por y para apoyar al docente en su actividad diaria en el aula. Desde la experiencia de usuario (UX) pasando por el interfaz de usuario (UI) todo se desarrolla para facilitar el uso en el aula, evitando los menús demasiado complejos con opciones infinitas, con el fin de simplificar la labor del docente y maximizar el tiempo lectivo. En la empresa, la metodología es muy similar, todo lo que diseñamos va orientado a promover la colaboración, el trabajo en equipo, y en última instancia, la productividad durante las reuniones. SMART empezó vendiendo soluciones de colaboración empresariales hace ya más de 30 años. A lo largo de este tiempo hemos visto como muchos productos o servicios usan la palabra colaboración aunque no siempre sea así. Nosotros creemos que las soluciones que desarrollamos impulsan la productividad en cualquier tipo de reunión, mejorando la comunicación y los flujos de trabajo.

¿Qué tipo de formaciones ofrece? ¿Cuáles son las ventajas de esta formación sobre otras?

El nuevo centro en Talavera de la Reina es un centro de investigación aplicada a la educación. Nuestras soluciones formativas se encuentran orientadas a reforzar la formación metodológica y las competencias. Creemos firmemente que la formación funcional – en la que se usa una determinada funcionalidad – ofrece poco valor al usuario, dada la constante evolución y avance tecnológico, haciendo que los conocimientos adquiridos se vuelvan algo perecedero e inservible a largo plazo. En cambio, consideramos que cuando se forma en metodología o competencias, el aprendizaje que adquiere el usuario es más probable que perdure en el tiempo, pudiendo ser, de este modo, aplicable en un futuro.

¿Para qué tipo de alumnos va dirigido?

Nos gusta pensar que hemos diseñado un centro sin barreras, en el que cualquiera puede usar la tecnología sin ningún tipo de limitación. Independientemente del nivel educativo del alumno y del docente, el CTAE (Centro Tecnologías Aplicadas a la Educación) es un espacio de aprendizaje modular y multidisciplinar. Se encuentra pensado para el uso conjunto tanto de docentes como de alumnos. Tener espacios como el CTAE es esencial para ofrecer un tipo de aprendizaje mucho más enriquecedor y bidireccional, en el que ambos lados aprenden, pero también enseñan, creando así autoconfianza y experiencia, y, sobre todo, trabajo en equipo.

¿Cómo pueden los futuros alumnos acceder?

El acceso al centro lo hemos querido hacer lo más sencillo posible. Estamos ultimando los últimos detalles de la página web (smarttech.com/ctae) dónde, a través de un simple formulario, cualquier alumno, docente, centro educativo o personal directivo, puede acceder al CTAE. En la web se compartirán experiencias en el aula, testimonios de cualquiera que pase por el espacio, además de documentos relacionados con la investigación de la calidad de la enseñanza. La página web estará operativa a partir de septiembre de 2022.

¿Cuál será el impacto de este proyecto dentro de España?

Este es un proyecto pionero a nivel nacional, pero la idea es crear más de este tipo de centros tanto dentro como fuera de España. A raíz de la apertura del centro en Talavera de la Reina, ya nos han llegado varias solicitudes para albergar centros similares en Latinoamérica y dos países más en Europa. Será necesario esperar para observar el desarrollo de los acontecimientos durante los próximos meses, pero esperamos poder cerrar muchos más proyectos similares en el futuro.

¿Qué tipo de certificación brindan?

Nos encontramos trabajando con las autoridades, nacionales y regionales, para facilitar la emisión de algún tipo de certificación específica que tenga validez tanto a nivel nacional como internacional.

¿Cuáles son los costos de los programas?

No tiene ningún tipo de coste, es un programa totalmente gratuito.

¿Actualmente en España qué tipos de perfiles profesionales son más demandados?

Observando otros mercados a nivel internacional hemos podido detectar el crecimiento exponencial de puestos de trabajo vinculados con la tecnología, desde desarrolladores de software – 'front end' y 'back end' -, testers, programadores, pasando por ingenieros o incluso diseñadores gráficos. De este modo, la tecnología será un punto clave en nuestro desarrollo económico y de talento profesional como país. Por esta razón, sería conveniente que dotáramos a nuestro modelo productivo de herramientas, incentivos y/o mecanismos que promuevan e impulsen el desarrollo tecnológico en cualquiera de sus formas.

¿Qué tipo de habilidades buscan las grandes compañías?

En las grandes compañías como SMART buscamos, en general, un perfil de gente atrevida, creativa y, sobre todo, que sepa trabajar en equipo.

Hace poco fuimos escogidos como una empresa referente por la prestigiosa Harvard Business Review a raíz del rediseño y la reestructuración de nuestra organización interna. Por la naturaleza global de SMART, desafiamos permanentemente el 'status quo' de todo lo que hacemos en busca de una mayor eficiencia. Conseguir que todo sea más fácil para los demás lleva consigo una mayor dificultad, por lo que la creatividad consiste una habilidad clave.

Por último, el trabajo en equipo es cada vez un elemento más importante que tenemos en cuenta en nuestra compañía. Siguiendo el ejemplo de SMART, nuestra estructura se basa en zonas de trabajo, en las que cada uno de los trabajadores integrantes es tan importante como el que la lidera, por lo que el saber trabajar en equipo es esencial para mantener el equilibrio y el avance de la compañía.

¿Los jóvenes en qué áreas deberían enfocar sus conocimientos?

Cualquier trabajo, tanto en la actualidad como en un futuro, presentará algún tipo de interacción con la tecnología. Mantenerse en contacto con el área de la tecnología y la innovación y sus diferentes tipos de herramientas será necesario para adquirir algunos de los conocimientos clave que requieren y demandan ahora y en el futuro todas las empresas.