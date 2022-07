Recuperación del mercado laboral: una oportunidad para las mujeres en el sector tecnológico

Los datos de una reciente investigación del Observatory of Occupations in the Public Employment Service (SEPE Occupations Observatory) publicado por la Comisión Europea1 sobre el mercado laboral en España, muestran que tras la caída del 11,2% debido principalmente al impacto económico del COVID en el mercado laboral, 2021 cerró con un crecimiento estimado de entre 7,2% y 9,8%, particularmente en aquellos sectores más fuertemente vinculados a la transformación digital y las tecnologías de la información.

Un estudio efectuado por la Fundación Telefónica confirma que, en base al número de ofertas laborales disponibles en España, de una muestra de poco más de 200.000 vacantes disponibles, más de 58.000 corresponden a sectores tecnológicos, del desarrollo de software o de programación. Las empresas se encuentran en la búsqueda de personal informático pero no hay suficientes para satisfacer la demanda.

Se trata de un ámbito caracterizado por una fuerte presencia de la brecha de género: si bien la expansión de la digitalización, especialmente con la pandemia provocada por el COVID-19, se ha convertido en una herramienta fundamental para el crecimiento del empleo, el mundo de la transformación digital sigue siendo, no obstante, un sector en el que la presencia masculina sigue siendo predominante. De hecho, como indican Montenegro y otros (2020)2 , la educación y los efectos de la brecha digital han puesto en relieve las desigualdades sociales existentes en la sociedad y las empresas y los gobiernos están llamados a garantizar la igualdad de oportunidades.

Todos los sectores están interesados en este proceso, sin embargo, en el mundo actual, la tecnología es uno de los principales motores del desarrollo de las empresas y, por tanto, un sector en auge que demanda empleo. El mundo es cada vez más tecnológico. Con la llegada de la digitalización, los ciudadanos han tenido que adquirir los conocimientos necesarios para gestionarla y comprenderla. Por otro lado, este tipo de formación no es tan común entre las mujeres.

Según datos de Mujeres Tech, las mujeres solo representan el 13% del total de estudiantes en carreras de tecnología e informática. Para fomentar la participación de las jóvenes en este tipo de estudios, se llevan a cabo varios eventos que promueven la importancia de la presencia femenina en el sector. Uno de ellos, y de los más destacados, es el European Women in Tech. Se celebró el 8 y 9 de junio en Ámsterdam, donde se reunieron mujeres líderes en el sector para llevar a cabo distintas conferencias. Estos eventos quieren visibilizar el papel de la mujer en la industria tecnológica. Las mujeres están preparadas y capacitadas; el problema no está en la falta de demanda sino en el hecho de que las mujeres no eligen carreras de TI y tecnología.

Si es cierto que las mujeres a menudo, debido a factores culturales, tienden a no considerar las materias STEM como la primera opción, también es cierto que la disponibilidad de puestos de trabajo para roles tecnológicos ha ayudado a superar las perplejidades tradicionales, especialmente en roles como el de software developer, para el que a menudo no es necesario haber realizado unos estudios específicos para comenzar. De hecho, puedes elegir cursos prácticos profesionales como el de Aulab que, a través de un curso a tiempo parcial de 6 meses, ha ayudado a más de 1400 chicas y chicos a dar sus primeros pasos en el mundo de la programación ofreciendo oportunidades de trabajo.