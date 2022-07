The Valley y Fintonic lanzan 35 becas valoradas en más de 126.000 euros para formar a los profesionales del futuro

The Valley y Fintonic se han unido para formar al talento que impulsará el sector tecnológico y digital lanzando 35 becas que permitirán a estudiantes de desarrollo web, data science, digital marketing y de diseño y experiencia de usuario convertirse en especialistas de profesiones con alta empleabilidad que serán imprescindibles para el desarrollo de la economía digital del país.

Este programa de becas está valorado en más de 126.000 euros y busca el objetivo de preparar a profesionales que puedan formar parte de los equipos y las empresas más punteras del sector tecnológico. Por un lado, esta colaboración ofrece 17 becas parciales dirigidas exclusivamente a los alumnos del Máster en UX/UI & Product Design, que optarán a una ayuda del 25% por valor de 23.800 euros, mientras que los interesados en recibir una de las 18 becas a la excelencia que cubren el 50% de la matrícula tendrán que inscribirse en cualquiera de los masters de The Valley que arrancarán el próximo mes de octubre. Por ejemplo, los alumnos que se encuentren cursando el Impact MBA, dirigido a jóvenes de entre 22 y 28 años, o los alumnos del Máster en Digital Business, dirigido a profesionales de entre 28 y 35 años, podrán optar a becas de hasta 5.700 euros. Asimismo, los programas podrán cursarse tanto de forma presencial en Madrid como en modalidad online y van desde formaciones de 140 horas hasta los 8 meses y se adaptan a los formatos flexibles y digitales que benefician el desarrollo profesional y autónomo del estudiante. Para Ana Delgado, Partner & Chief Education Officer de The Valley este acuerdo con Fintonic supone "una oportunidad para formar talento enfocado a un sector cuya demanda de profesionales no deja de crecer y durante la cual van a tener la posibilidad de aprender con los mejores expertos y profesionales de cada una de las especialidades cursadas, además de contar con el apoyo de Fintonic". Por su parte, Lupina Iturriaga, CEO de Fintonic asegura que "estamos comprometidos con mejorar el bienestar de las personas, y eso pasa entre muchas acciones más, por asegurar el acceso a la educación de calidad, que nos ayude a lograr niveles más elevados de productividad económica en nuestro país". Apuesta por la empleabilidad de los perfiles digital y tech Durante los últimos años se ha desarrollado un panorama laboral donde las tecnologías y la digitalización se han convertido en aspectos claves en la evolución de las compañías.

Es por eso, que las empresas tienen la necesidad de contar en sus equipos con profesionales formados y capacitados en las últimas habilidades digitales y tecnológicas. "Queremos cerrar la brecha entre academia y el mundo real, eso nos lleva a una completa alineación entre lo que se aprende en un aula de clases, y lo que se vive en el día a día de las empresas líderes en España" agregó Lupina, respecto a los empleados de Fintonic que actualmente colaboran con The Valley. La empleabilidad de estas especialidades no deja de crecer a causa de las ventajas que ofrecen los procesos de transformación digital y tecnológica que son posibles gracias a las tecnologías disruptivas como el análisis de datos. De hecho, la Comisión Europea ha fijado como meta que el número de especialistas TIC en la Unión Europea aumente de los 8,4 millones de 2020 hasta los 20 millones en 2030, lo que equivaldría al 10% del total de empleo esperado en Europa.

Además, estas herramientas deben ir unidas a ciertas habilidades blandas o softskills cuya formación también se incluye en los programas planteados por The Valley en colaboración con Fintonic. Los profesionales que dominen las metodologías y herramientas innovadoras y que además cuenten con habilidades como capacidad para desarrollarse en entornos ágiles, trabajar en equipo y ser flexibles, estarán preparados para introducirse en el mercado laboral de un sector en auge en el que cada vez se demandan perfiles más especializados.