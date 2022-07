Más Madrid propone la gratuidad de los comedores escolares de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid

La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid María Pastor registró este jueves una proposición no de ley (PNL) en la que propone incorporar la gratuidad en los comedores escolares financiados con fondos públicos dentro de las etapas de educación Infantil y Primaria.

La medida se establecería durante el período 2022/2021–2027/2028 e incorporaría anualmente a una quinta parte del alumnado, de acuerdo con una progresión creciente de la renta familiar per cápita.También se propone fortalecer los programas educativos relacionados con la integración del comedor en el proyecto docente de estos centros, mediante la participación del alumnado en el proceso de producción, elaboración, diseño del menú y consumo.Más Madrid defiende, asimismo, la realización de un plan de desarrollo de servicios de comedor para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de modo que en el periodo 2028/2029–2032/2033 se alcance la gratuidad universal del comedor en todo el periodo de educación obligatoria en dichos centros financiados con fondos públicos.Por último, se propone incorporar al programa de comedores universales y gratuitos al alumnado de Educación Infantil de primer ciclo de los centros de titularidad pública.María Pastor consideró este jueves que "el comedor escolar debe ser entendido como parte del derecho a la educación y no como un servicio que dependa de que puedas pagarlo o no. Y si queremos garantizar que sea un derecho para todos los niños y niñas de nuestra región, hay que invertir para sea universal y gratuito".Para Más Madrid, "la universalización de la gratuidad del comedor escolar supone un alivio económico para las familias, incluidas las de rentas medias, especialmente en el caso de que tengan varios hijos o hijas".

Relacionados Satse y ANPE denuncian la falta de compromiso de las administraciones con la educación y la sanidad