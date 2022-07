El número de alumnos en los grados del ámbito de matemáticas aumenta un 28%

En los últimos años, las titulaciones vinculadas a las matemáticas han sumado alumnos matriculados: en 4 años se ha pasado de 9.519 en el curso 2015-2016 a 13.202 en 2019-20201, lo que supone un incremento del 28%. Un 64%de las plazas las ocupan hombres y un 36% mujeres.

Este aumento de popularidad es paralelo al avance de tecnologías punteras, cuya base son las matemáticas, y a la demanda creciente de profesionales que sepan manejarlas. Olga Blanco, matemática y vicepresidenta de IBM Consulting en IBM España: "En IBM siempre hemos contado con matemáticos, pero sin duda en los últimos años ha aumentado la demanda ya que sus habilidades en el campo de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, Quantum, automatización, robótica o ciberseguridad, entre otros, los hace aún más valiosos".

Sin matemáticas no habría ciencia y tecnología, tal y como explica el decano de Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Manuel Chicharro: "Su estudio ha permitido los algoritmos de búsqueda en Internet, el almacenamiento y transmisión de imágenes y videos o la obtención de imágenes médicas mediante tomografía".

Son muchos los ejemplos de servicios y aplicaciones bajo las que subyacen las matemáticas, un ámbito de estudio que aporta capacidad resolutiva a futuros profesionales como Eduard Antentas, estudiante de un doble grado en Matemáticas y Física: "Las matemáticas me han aportado una gran capacidad de abstracción y una nueva perspectiva más analítica. Gracias a ello, puedo enfocar de forma efectiva y rigurosa todo tipo de problemas de ámbito científico con los que me encuentro, además de algunas situaciones cotidianas. Con estos estudios he adquirido mucha resiliencia y aptitud de superación de retos, por la alta complejidad de algunas asignaturas".

Las universidades más destacadas para estudiar el grado de Matemáticas

Los alumnos que deciden matricularse en alguno de los grados vinculados al estudio de las matemáticas pueden conocer las universidades más destacadas gracias a los resultados del Ranking CYD, una herramienta única que permite medir y comparar el rendimiento de las universidades, a nivel general y por ámbitos de conocimiento.

Este año las universidades más destacadas son la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universitat Pompeu Fabra.

La Universidad Autónoma de Madrid destaca en las dimensiones de enseñanza y aprendizaje y orientación internacional. La Universidad Politécnica de Madrid aparece en posiciones elevadas en las dimensiones de transferencia y conocimiento, enseñanza y aprendizaje y orientación internacional. La Universitat Politècnica de Catalunya destaca en las dimensiones de investigación, orientación internacional y contribución al desarrollo regional. La Universidad Carlos III de Madrid se sitúa en posiciones elevadas en orientación internacional, contribución al desarrollo regional y transferencia de conocimiento. La Universitat Pompeu Fabra aparece bien posicionada dentro de las áreas de investigación, transferencia de conocimiento y enseñanza y aprendizaje.

Para el decano de Ciencias de la UAM, la amplitud de los temarios y la obligatoriedad de buenas calificaciones para acceder a la universidad tienden a que la enseñanza secundaria sea memorística, con poco espacio para mostrar las aplicaciones prácticas de las matemáticas; aunque ve un cambio de tendencia: "En los últimos años se realiza cada vez mayor número de actividades de divulgación de la matemática (semanas de la ciencia, jornadas de puertas abiertas, campamentos) que intentan mostrar a los alumnos preuniversitarios la belleza y utilidad de las matemáticas".

El estudio de las matemáticas goza de buena popularidad, pero aún es necesario promover más la utilidad de esta ciencia en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes: "Todos nos enfrentamos a diario a infinidad de datos, y disponer de medios para interpretarlos correctamente, con capacidad de razonamiento cuantitativo, nos hará ciudadanos más informados y, por tanto, con más habilidad para tomar decisiones adecuadas" afirma Manuel Chicharro, decano de la UAM.

