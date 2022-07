El acercamiento entre el mundo educativo y profesional mejora la orientación y las elecciones de futuro de los estudiantes

El acercamiento entre el mundo educativo y profesional mejora la orientación de los estudiantes facilitando información y experiencias significativas para tomar las primeras decisiones sobre su futuro.

Estas son las principales conclusiones de los expertos reunidos en el evento 'Conectando el mundo educativo y profesional a través de la orientación' que se ha celebrado hoy en el Espacio Bertelsmann de Madrid. El evento ha sido una ocasión para presentar los resultados de este curso del proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran y reforzar el compromiso de los centros educativos, compañías, ayuntamientos y otras entidades públicas y sociales implicadas. El proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran, una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo en España para reforzar la orientación académica y profesional en las escuelas, ha sido desarrollado e implementado por la Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar, con la colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y siete ayuntamientos de Cataluña, y con el apoyo económico de J.P. Morgan, como parte de la iniciativa del banco Global Career Readiness para preparar a los jóvenes de cara al futuro del mercado laboral. Este curso, más de 12.000 alumnos/as han participado en actividades de orientación que facilitan la conexión con el mundo profesional. Entre las acciones desarrolladas, destacan las más de 160 visitas a empresas y charlas con profesionales en Madrid y Cataluña, y el acceso a la serie de vídeos "Profesionales Que Inspiran", las cuales han permitido al alumnado conocer nuevas profesiones y sectores, y reflexionar acerca de qué estudiar y a qué dedicarse en el futuro. El encuentro ha contado con la participación de Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, quién ha señalado: "Estamos muy contentos de estar hoy aquí, para dar visibilidad a proyectos como Xcelence-Escuelas Que Inspiran, que mejoran la calidad de la educación, y que permiten a los estudiantes avanzar y mejorar en su incorporación al mundo laboral. Es fundamental contar con los empresarios, estar muy cerca del entorno productivo para conocer sus necesidades y saber qué perfiles se adecúan a sus vacantes. Por eso es tan importante contar con la figura de los orientadores, que actúan como nexo entre la dirección del centro educativo y el mundo exterior" Por su parte Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid ha destacado: "Es imprescindible colaborar, sumar para reforzar la orientación académicoprofesional que, como se ha demostrado en otros países, es parte de la solución para reducir las altas tasas de desempleo juvenil y, al mismo tiempo, el déficit de profesionales que muchas empresas y sectores padecen" Por último, Cristina Andrés, Chief Financial Officer en J.P. Morgan Iberia, ha mencionado: "Los jóvenes son las futuras generaciones de líderes y, sin embargo, demasiados, especialmente los procedentes de comunidades desfavorecidas, no tienen acceso a las habilidades, experiencias y recursos que necesitan para tener oportunidades de trabajo significativas para el futuro. Ahora más que nunca, las empresas tienen la responsabilidad de dar un paso al frente y ayudar a reducir la brecha de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen, para garantizar que más jóvenes puedan tener éxito en sus futuras trayectorias profesionales." Un acto para reforzar la conexión entre el mundo educativo y el mundo profesional en clave de orientación En el primer diálogo "Los sectores de alto crecimiento como oportunidad para la orientación" se han compartido las necesidades de formación y competencias en sectores con alta empleabilidad y se ha destacado la importancia de que las organizaciones participen en la orientación académico - profesional del alumnado, aportando información sobre tendencias de mercado, y facilitando experiencias en contextos profesionales que les ayuden a detectar habilidades, competencias e intereses. En la conversación han participado Javier Miranda, consultor de Educación, Formación, PRL y Talento en DigitalES; Francisco Javier Cano, responsable de negocio en Siemens; Laura Martín, directora de RRHH de Arpada; Scherezade Miletich, directora área Desarrollo de RRHH & RSC Lead Fujitsu; Mayte Mayte Fernández, responsable del área de Operaciones en El Corte Inglés; y ha sido moderado por Sara Molero, secretaria general de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). En la segunda mesa redonda "¿Cómo acercar a los jóvenes a la realidad profesional? La RSC y el voluntariado corporativo como aliados de la orientación" se ha conversado sobre las actividades de orientación como una oportunidad para la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado Corporativo de las compañías. Estas actividades pueden desarrollarse en el puesto de trabajo y se basan en la experiencia y conocimientos del voluntario/a, que, además, pone en práctica nuevas habilidades y competencias que le permite aprender y crecer profesional y personalmente. En este diálogo han participado Santiago Quiroga, dirección de Calidad y RSC de IFEMA; Aránzazu Macías, voluntaria profesional de Saint-Gobain; Jorge González, CEAP del Colegio Salesianos Estrecho; Ashley León y Eva Lu Zheng, alumnas de los colegios Nazaret San Blas y Lagomar; y ha moderado la conversación Sara Sánchez, Project Manager de la Fundación Bertelsmann. La clausura del evento ha corrido a cargo de Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann y de Beatriz Morilla, directora de Empieza Por Educar. Tendencias internacionales que respaldan el proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran El informe How youth explore, experience and think about their future: A new look at effective career guidance de la OCDE revela que las actividades de orientación que permiten al alumnado entrar en contacto con profesionales y conocer entornos laborales reales tienen un gran impacto en el desarrollo futuro de su trayectoria. Esto se traduce, entre otras cuestiones, en mayor alineación entre los estudios y la profesión, satisfacción personal y profesional, y mayores salarios. El proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran se basa en la experiencia de éxito "Good Career Guidance" impulsada por la Fundación Gatsby en Inglaterra. El Gobierno inglés adoptó este modelo como política educativa en 2018 y, desde entonces, todos los centros ingleses cuentan con un Careers Leader, que coordina la estrategia de orientación del centro y establecer relaciones con agentes clave del entorno para potenciar las oportunidades del alumnado. En línea con estas tendencias internacionales, uno de los pilares del proyecto XcelenceEscuelas Que Inspiran, en el que participan 120 centros de Madrid y Cataluña en la actualidad, es establecer vínculos reales y duraderos entre los centros educativos y otros actores clave para la orientación como son los centros de educación superior, compañías, asociaciones sectoriales y entidades públicas y sociales para generar experiencias para su alumnado. La Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar desarrollan este proyecto en colaboración con la Consejería de Educación en Madrid y siete ayuntamientos de Cataluña, y cuenta con la financiación de 2,3 millones de euros por parte de J.P. Morgan.

Este proyecto se enmarca en una iniciativa internacional de la compañía por valor de 75 millones de dólares denominada Global Career Readiness Initiative que busca preparar a los jóvenes para el futuro del trabajo laboral e impulsar una recuperación económica inclusiva. De esta manera España se convierte en uno de los 10 puestos globales y el primero de Europa en recibir inversiones bajo este programa mundial.

