CaixaBank y Founderz lanzan una iniciativa para impulsar formación específica para emprendedores

CaixaBank y la escuela de negocios digital Founderz han firmado un acuerdo para impulsar la formación dirigida específicamente a emprendedores. La presentación de esta iniciativa ha tenido lugar hoy viernes, 1 de julio, de la mano de Juan Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, y del cofundador y CEO de Founderz, Pau Garcia-Milà. Durante el evento, Pau Garcia-Milà ha explicado en qué consiste el nuevo modelo de la educación descentralizada y qué ventajas ofrece para la formación.

Asimismo, el CEO de Founderz ha presentado el nuevo Master in Business & Enterpreneurship (MBE), dirigido a personas que quieren emprender su propio proyecto empresarial. Basado en las metodologías de la educación descentralizada, se trata del primer máster en España que utiliza el metaverso como punto de encuentro. El MBE aprovecha todo el potencial de las nuevas tecnologías aplicada a la capacidad de aprendizaje, con un modelo que entiende al alumno como generador de conocimiento. "Cuando una persona se plantea montar un negocio por primera vez, factores como la soledad del emprendedor o la falta de conocimiento, tanto tecnológico como de metodologías, suelen tener un efecto devastador en el negocio y en la persona que lo está creando. Sin embargo, todo esto cambia cuando el emprendedor es parte de una comunidad de creadores que, además de compartir trucos, herramientas y conocimientos, crea cierta permeabilidad a la frustración por incertidumbre, lo que aumenta sus posibilidades de éxito", explica García-Milà. Por su parte, Juan Alcaraz ha explicado el objetivo de la entidad financiera al colaborar con Founderz: "La formación es esencial en todas las etapas de creación y desarrollo de una idea de negocio. En CaixaBank tenemos una larga trayectoria de acompañamiento a los emprendedores, con divisiones de negocio específicas de acuerdo con los diversos perfiles y sectores de actividad, como DayOne, especializada en empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento e inversores; CaixaBank Negocios, que da servicio a microempresas, comercios, negocios y autónomos; imagin, con iniciativas para ayudar a los emprendedores con proyectos que generan un impacto positivo; y MicroBank, con una oferta financiera diferencial a través de microcréditos. Y pese a que hay una enorme diversidad de personas y situaciones detrás de cada proyecto, sí encontramos un factor común a todos ellos: la necesidad de una formación específica, con conocimientos y recursos que tienen que permitir al emprendedor ayudar a desarrollar todo su talento y su potencial y que, además, tiene que ser continua, adaptada a un contexto altamente exigente". En este sentido, Alcaraz ha manifestado que el acuerdo con Founderz "ayudará a facilitar formación específica sobre emprendimiento a través de un modelo innovador que facilita la adaptación a los diversos perfiles y el refuerzo de competencias esenciales, como liderazgo y visión estratégica". Formación dirigida a acompañar a los emprendedores en todo el proceso El MBE está orientado a potenciar el talento de todo tipo de perfiles de emprendedores, incluyendo desde los emprendedores más jóvenes hasta el público sénior, a través de un programa diseñado para adquirir los conocimientos necesarios con los que materializar sus proyectos empresariales. Expertos en el ecosistema emprendedor acompañarán a los estudiantes en todo el proceso: desde generar ideas, validarlas y conseguir los primeros clientes. Se trata del primer programa que usa la metodología de Educación Descentralizada y el primero en el uso del Metaverso como punto de encuentro. En esta línea, el Metaverso se concibe como un espacio en el que desarrollar la inteligencia colectiva, donde el conocimiento surge de la colaboración entre los estudiantes: se busca que un 80% de la experiencia educativa suceda fuera de las clases, interactuando con otros alumnos. Con respecto a su modalidad, el máster se impartirá en formato 100% online a través de metodología microlearning. Es accesible desde cualquier parte del mundo y para todos aquellos que tenga la intención de crear un negocio. Además, los alumnos tienen acceso al contenido de Founderz, actualizado semanalmente, durante 18 meses desde su matriculación. El acuerdo entre CaixaBank y Founderz incluye también ventajas no financieras para los clientes de las diversas divisiones de negocio de la entidad y de imagin. Estas ventajas suponen la bonificación del 50% de la matrícula, tanto para el MBE como en el resto de cursos impartidos por Founderz. CaixaBank, banco de referencia para los emprendedores A partir de su modelo de atención especializada a los diversos colectivos, CaixaBank ha impulsado equipos específicos para ayudar a las personas que están desarrollando su propio negocio mediante financiación y acompañamiento plenamente adaptado a sus necesidades concretas. De esta forma, CaixaBank impulsa DayOne, la división especializada en servicios financieros creados para acompañar a start-ups y scale-ups en todas sus fases, desde su etapa de crecimiento y búsqueda de financiación, hasta su consolidación. Además, también dispone de una línea de servicios dirigida a inversores interesados en destinar fondos a empresas innovadoras en sus fases iniciales. Desde DayOne se apoya y acompaña tanto a empresas jóvenes innovadoras que se encuentran en sus primeros años de actividad como a aquellas que, gracias a la tecnología, tienen un rápido desarrollo. Para dar servicio a microempresas, comercios, negocios y autónomos, CaixaBank cuenta con CaixaBank Negocios, la división que desarrolla productos y servicios adaptados a las peculiaridades de cada segmento de clientes con un asesoramiento cercano e integral, no solo a través del apoyo financiero, sino también desde el acompañamiento en la gestión de su día a día. En cuanto a las empresas que facturan más de 2 millones de euros, CaixaBank les da servicio a través de una red formada por más de 145 centros CaixaBank Empresas repartidos por todas las comunidades autónomas españolas en los cuales trabajan alrededor 1.500 profesionales altamente cualificados, con sólida reputación en el asesoramiento empresarial. Por su parte, imagin, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida impulsada por CaixaBank, impulsa proyectos de innovación y emprendimiento, especialmente vinculados a la sostenibilidad, como la imaginPlanet Challenge, que recientemente ha cerrado su segunda edición. Más de 1.700 jóvenes de toda España han participado en la convocatoria para impulsar ideas de emprendimiento capaces de generar un impacto positivo en el planeta. imagin llevará a los premiados a Silicon Valley durante el mes de julio para proporcionarles formación para el desarrollo de su idea y conocer centros de innovación de referencia, con visitas a empresas como Google, Apple, Netflix y Meta, entre otras. MicroBank, el banco social de CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de hacer banca socialmente responsable y de generar con su actividad un impacto positivo en la sociedad. MicroBank tiene como misión contribuir al progreso y el bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos donde se genere un impacto social. Durante 2021, MicroBank ha financiado en España 107.222 proyectos con impacto social por valor de 953 millones de euros, de los cuales 86.859 microcréditos por valor de 547 millones de euros se destinaron a afrontar necesidades puntuales de familias y 15.521 por un importe de 196 millones de euros se concedieron para apoyar a emprendedores y microempresas. Las líneas específicas por sectores con impacto social consiguieron materializar en España 5.142 proyectos de economía social, educación, emprendimiento, innovación y salud por 210 millones de euros durante 2021.

