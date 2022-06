El PSOE rechaza en el Congreso la ley de Podemos que instaba a integrar escuelas concertadas en la red pública

El Grupo Parlamentario Socialista ha avanzado este martes en el pleno del Congreso que no apoyará la proposición de ley de Podemos, que se votará esta tarde, para regular la integración voluntaria de determinados centros educativos concertados en la red pública de centros educativos.

"Lo que ustedes proponen invade las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. No parece viable su propuesta", ha señalado este martes la diputada socialista María Olga Alonso Suárez durante el debae de la iniciativa.

En este sentido, ha asegurado que cuando una comunidad autónoma "ha considerado poner en marcha este recurso lo ha hecho" por lo que, en sus palabras, "no hay obstáculo para que otras comunidades lo hagan". "Si queremos mejorar la educación y nuestro sistema educativo público tenemos que trabajar todos juntos", ha apostillado.

La socialista ha aprovechado el debate para cargar tanto contra el Partido Popular como contra Vox: "Los socialistas asentaron los pilares de la escuela pública, pilares muy sólidos que los gobiernos del PP van demoliendo allí donde gobiernan. Con el PP recortes, con el PSOE inversiones".

"A Vox, confesarles que como maestra de la pública sí he adoctrinado a mi alumnado. Lo primero es el respeto a los demás, las normas de educación, no reírse de los otros, no insultar, eso es lo que yo he transmitido, es una pena que no hayan tenido maestros que les hayan adoctrinado de esa forma, aunque nunca es tarde para aprender", ha manifestado Alonso Suárez.

Que las concertadas se incorporen voluntariamente a la red pública

La proposición de ley presentada por Unidas Podemos persigue establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar que las escuelas privadas concertadas que así lo soliciten voluntariamente se puedan incorporar, como instituciones de pleno derecho, a la red de escuelas públicas del Estado español.

"Necesitamos reforzar el sistema público de educación ante una etapa de recortes y de corrupción. Hay que apostar por la educación pública porque es la que llega a todo el territorio, la que corrige desigualdades y la que genera cohesión social", ha defendido el diputado de la formación morada Joan Mena Arca.

El diputado ha asegurado que la petición de las escuelas concertadas "será voluntaria": "Nadie va a obligar a nadie, ni intereses ocultos forzarán a los centros concertados".

"El PP se ocupó de la educación elitista, abandonando la escuela pública con recortes. Ellos saquean la pública para que la ciudadanía no tenga más remedio que acudir a la privada", ha advertido Mena Arca.

"Dejaron de defender a la pública cuando aprobaron la LOMLOE"

Por su parte, la diputada del Grupo Popular Beatriz Jiménez Linuesa ha indicado que Unidas Podemos y el PSOE "dejaron de defender a la educación pública en el momento que aprobaron la LOMLOE", por lo que les ha pedido que "no vengan de defensores de la educación pública".

Sobre la iniciativa presentada por Unidas Podemos para que los centros privados puedan adherirse a la red pública, ha comentado que "cuando a uno no le dan otra opción la decisión deja de ser voluntaria". "Ustedes buscan un sistema educativo español exclusivamente público, con la vulneración de derechos que eso conlleva", ha sentenciado.

En su opinión, el objetivo de la proposición de ley "no es otro que asfixiar a la escuela concertada para convertirla en subsidiaria y prescindible y abocarlas así a su desaparición".

Desde el Grupo Vox, la diputada Georgina Trías Gil ha alertado de que el sueño de Podemos es "una escuela única, pública y laica" y que su iniciativa está "alejada de una propuesta seria para mejorar la educación pública en España", ya que, entre otras cosas, cada colegio que pasa al Estado "le cuesta el doble a la Administración que si es administrado por la concertada".

Con esta proposición de ley, Podemos, según Trías, "quiere apropiarse rápidamente de las escuelas concertadas en crisis". "Con esta medida no se va a lograr una sociedad más libre sino más enfrentamiento social y dudo que ni el PSOE la vote", ha precisado.

Ciudadanos tampoco apoyará la iniciativa, ya que, según ha apuntado la diputada Sara Giménez Giménez, no van a "tolerar ningún avance en esa guerra de Unidas Podemos contra la escuela concertada" y porque deben ser las comunidades autónomas en el marco de las competencias "las que organizan la oferta educativa en sus territorios". "No consideramos apropiada este tipo de proposición. Se debe garantizar en igualdad de oportunidades tanto la escuela pública como la concertada", ha dicho Giménez.

En la misma línea, el diputado de EAJ-PNV Joseba Andoni Aguirretxea ha avanzado que no apoyarán la proposición ya que "el competente en esta materia son las comunidades autónomas", al igual que el diputado por Navarra Carlos García Adanero, quien considera que la iniciativa "competencialmente no tiene ningún sentido".

Por su parte, EH Bildu se abstendrá en la toma en consideración de la proposición de ley al compartir también que es un tema que se debe regular desde las comunidades autónomas; y Junts Per Catalunya ha criticado que el proyecto supone "una invasión competencial".

Sin embargo, la diputada de ERC Montserrat Bassa i Col ha anunciado que apoyarán la iniciativa "si se detalla la financiación adecuada" por parte del Gobierno y si "se respeta" sus competencias, al igual que el diputado del BNG Néstor Rego Candamil, quien votará a favor de la proposición de ley "a pesar de caer en el error de la invasión competencial".

Por último, la diputada de Más País Inés Sabanés Nadal ha afirmado que la propuesta es un "muy buen punto de partida para iniciar el debate, no terminarlo, largamente aplazado sobre el sistema educativo". "Pone un marco diferente y positivo a este debate. El sistema de conciertos no es en absoluto uniforme", ha dicho.

Relacionados Class Technologies llega a España para revolucionar la educación superior y las formaciones en el entorno empresarial