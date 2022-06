El CJE pide eliminar las prácticas extracurriculares por considerar que fomentan el fraude

El Consejo de la Juventud de España insta al ejecutivo a no incluir en dicha norma las prácticas extracurriculares, eliminándolas, ya que esta figura puede fomentar el fraude de ley en el entorno empresarial.

Actualmente, las prácticas universitarias se podrían clasificar en dos grandes grupos, las que están asociadas a un plan de estudios, curriculares, y las que no, extracurriculares. Son en las segundas donde más fraude existe y las que se suelen alargar más en el tiempo. Algunos síntomas de esta mala praxis son: la desregulación que suponen a muchos efectos, entre ellos que se puedan realizar estas prácticas sin un límite de tiempo, durante todo el grado universitario ; que no hay obligatoriedad en que la práctica esté relacionada con los estudios realizados; la opacidad en torno al número total de personas en prácticas, lo que supone un desconocimiento total por parte de las instituciones y agentes sociales de posibles casos de fraude; la realización de un trabajo productivo en beneficio económico de las empresas en detrimento de la formación de las y los estudiantes; así como la falta de compensación a las personas en prácticas por su realización. Por todo ello, el Consejo de la Juventud de España insta al ejecutivo a cumplir con una de las prioridades de esta norma, evitar el fraude. Propone como alternativa canalizar este tipo de prácticas a través de las figuras ya existentes en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores introducido en la nueva reforma laboral, es decir, contratos de formación o mediante las prácticas curriculares, incluso se podría valorar dar un tiempo de adaptación de los planes de estudio para aquellas carreras que no cuenten todavía con prácticas curriculares, en cualquier caso, se debe garantizar el fin formativo de las mismas. Las personas jóvenes necesitan garantías cuando se realizan prácticas en el entorno empresarial con carácter formativo y evitar que sus primeras experiencias en entornos laborales sean precarias y sin derechos. Desde el CJE entienden que incluir las prácticas extracurriculares en el nuevo estatuto supondría una incoherencia absoluta con el planteamiento y las líneas filosóficas del mismo.

