22 másteres de la UC3M, entre los mejores de España

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) figura como una de las mejores instituciones españolas para estudiar un postgrado, según el nuevo ranking 250 Máster que publica el diario El Mundo. Según los resultados de este informe, la UC3M tiene 22 másteres en las cinco primeras posiciones entre las 50 especialidades que se valoran.

Esta guía recopila 250 programas de postgrado, seleccionados entre más de 1.000 opciones. El objetivo es dar información de interés para los futuros estudiantes. Se han tenido en cuenta sólo los títulos que cumplen los siguientes requisitos: deben ser programas presenciales, impartirse en España, tener una duración mínima de 500 horas lectivas y contar con, al menos, cuatro ediciones ya finalizadas.

Para realizar este ranking se ha contado con la colaboración de personal docente, estudiantes, antiguos alumnos y responsables de las empresas que colaboran con los títulos. En total, se han considerado 25 criterios relacionados con la demanda, recursos humanos, plan de estudios, resultados y medios materiales de los que disponen estos másteres.

Los 22 títulos de la UC3M que aparecen en este ranking se enumeran a continuación:

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Informática (español);

Máster Universitario en Derecho de la Unión Europea (bilingüe);

Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (español);

Máster Universitario en Dirección de Empresas (inglés);

Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos (inglés);

Máster Universitario en Gestión Turística de Recursos Culturales y Naturales (español);

Máster Universitario en Ingeniería Informática (español);

Máster Universitario en Lengua y Literatura Españolas Actuales (español);

Máster Universitario en Marketing (inglés);

Máster Universitario en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos (español);

Máster Universitario en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data (inglés);

Máster de Formación Permanente en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social (español);

Máster de Formación Permanente en Administración y Dirección de Empresas UC3M-ESCP (español, inglés);

Máster de Formación Permanente en Archivística (español);

Máster de Formación Permanente en Comunicación Corporativa e Institucional (español);

Máster de Formación Permanente en Comunicación de Moda y Belleza UC3M-VOGUE (español);

Máster de Formación Permanente en Creación Teatral (español);

Máster de Formación Permanente en Derechos Fundamentales (español);

Máster de Formación Permanente en Dirección Internacional de Empresas (bilingüe);

Máster de Formación Permanente en Gestión Cultural (español);

Máster de Formación Permanente en Gestión de la Industria Cinematográfica (español);

Máster de Formación Permanente en Guión de Cine y Televisión (español).

La UC3M cuenta con una amplia oferta de programas de postgrado. Se imparten 70 másteres universitarios en las ramas de Derecho, Economía y Ciencia Política; Empresa; Humanidades y Comunicación; e Ingeniería y Ciencias Básicas, junto a 50 títulos propios. Cerca de un 10 por ciento de los programas son bilingües y alrededor de un 20 por ciento se imparten en inglés.

Internacionalización y empleabilidad

La UC3M es una universidad pública española que destaca en investigación, docencia e innovación. Se sitúa entre las 35 mejores universidades del mundo en el ranking QS Top 50 Under 50 y figura entre las mejores universidades del mundo en 14 campos académicos, según el ranking de Shanghai 2021 por materias. La UC3M cuenta con numerosas acreditaciones y distinciones de calidad, como el sello EUR-ACE en el ámbito de las ingenierías o la acreditación AACSB en los programas de empresa y finanzas, entre otros. Mantiene acuerdos de intercambio con universidades de 60 países en 5 continentes. Además, la Universidad participa en redes internacionales de excelencia como YERUN (Young European Research Universities) o la alianza europea YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

La UC3M figura entre las mejores universidades del mundo en empleabilidad, según el Global University Employability Ranking 2021 del Times Higher Education (THE) que identifica las universidades que mejor preparan a sus estudiantes de cara a su inserción en el mercado laboral. En concreto, es la segunda universidad pública española y ocupa el puesto 138 mundial.

El 90,6% de los egresados por la UC3M consiguen empleo en sus dos primeros años como graduados y su satisfacción general es muy positiva (el 97,1% recomendaría estudiar en la Universidad), según el XXV Estudio de Inserción Profesional realizado por el Servicio de Orientación & Empleo de la Fundación Universidad Carlos III.