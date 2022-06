Colegios de León, Burgos y Salamanca, premiados en la UEMC por sus buenas prácticas docentes

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogió ayer la XII Jornada de Intercambio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, organizada en colaboración con Escuelas Católicas Castilla y León, y que se centró en la innovación en la docencia bajo el título "Innovación educativa a través de la metodología Lego Serious Play".

La jornada tuvo como protagonista a Juan Gadeo Calera, experto en crear experiencias de aprendizaje de alto impacto, innovadoras y 100% participativas. Gadeo es coaching personal y de equipos, especialista en inteligencia emocional, y certificado en la metodología Lego Serious Play©.

En su conferencia "Innovación educativa a través de la metodología Lego Serious Play", Gadeo dio a conocer la magia que tiene el uso de las piezas de Lego en clase gracias a las infinitas posibilidades que tienen sus piezas para trabajar las competencias blandas en el aula de una manera 100% participativa y manipulativa. El ponente explicó la metodología Lego Serious Play y compartió con los asistentes casos prácticos en los que ha empleado las piezas de LEGO, tanto en centros educativos —desde primaria, instituto y universidad— como en experiencias formativas para el empoderamiento en personas en búsqueda activa de empleo o en el mundo de la empresa.

La Jornada inaugurada por Vicerrector de Innovación y Conexión Empresarial de la UEMC, Juan Vicente García Manjón, y el secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán Maza, sirvió para presentar los proyectos premiados en la undécima edición del Premio de Buenas Prácticas Docentes de Innovación Educativa, un certamen que reconoce la labor de los centros de Escuelas Católicas Castilla y León en el desarrollo de métodos, experiencias y temáticas innovadoras para la mejora de la formación de los alumnos.

Los premiados

El primer premio fue para el proyecto "Déjame que te cuente/let me tell you", del Colegio Maristas San José de León, que parte de la desmotivación generalizada del alumnado de secundaria por temas sociales, económicos e históricos del siglo XXI. Esto dio pie a este proyecto que toma como base el currículum de 3º y 4º de ESO de Historia y Geografía. Desde las nuevas tecnologías como la utilización de Google Classroom, edición de vídeos, elaboración de ebook y traducción al inglés se ha logrado aumentar el interés de los alumnos por hechos históricos que, con la implicación de la familia, han visto que les toca de cerca.

El producto final ha sido una enciclopedia digital de hechos históricos, conflictos y catástrofes humanas más destacadas de los siglos XX y XXI, que han difundido por las redes sociales.

El segundo lugar fue para "Empoderamiento desde la música - NJ Un estilo de educar", del Colegio Niño Jesús de Burgos. El centro burgalés lleva varios años con este proyecto que crea espacios de encuentro para desarrollar la creatividad, el crecimiento personal e integral de la persona fuera de la educación formal. Esta labor educativa comenzó a través de las actividades extraescolares para implantar la semilla de la sensibilidad, la colaboración y la solidaridad.

De los Minipioneros, 6º de Primaria, al proyecto SUM (soy uno más) han pasado muchos años. Su música solidaria para la defensa de los derechos humanos, especialmente de la mujer, y todo aquello que tiene que ver con un compromiso cívico lo demuestran a través de sus letras donde tratan de unir evangelización y arte. No es solo un grupo de música, es un grupo comprometido y solidario que genera sinergias de compromiso social.

Por último, "Museo X-Clavas en 3D", del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca logró el tercer permio. Con la pandemia se limitaron los viajes culturales en el centro y este proyecto muestra que las obras de arte y edificios emblemáticos no solo se pueden ver, fotografiar y visitar, sino que también se pueden imprimir en 3D para utilizarse en todas las asignaturas curriculares.

El colegio salmantino partió de una selección de 26 monumentos con los que se ha generado una biblioteca de actividades y unidades didácticas con cada uno, incluyendo una ficha explicativa y código QR de cada obra. Se ha implicado todo el profesorado y alumnado del centro, también parte del PAS y AMPA, coordinados por el equipo directivo.