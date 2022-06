La salvación para los 38.000 alumnos de la Comunidad de Madrid para aprobar la EvA

Con la finalización inminente del curso académico muchos estudiantes ya se preparan para disfrutar del verano y las vacaciones, pero otro gran grupo de jóvenes están preparando la prueba que, posiblemente, decidirá el rumbo de sus vidas.

Se trata de los 38.000 alumnos madrileños que acaban de terminar 2º de Bachillerato y se enfrentarán a la EvAU este año. Para todos ellos, Academia Play, la plataforma española que se dedica a enseñar a través de vídeos en formato storytelling y podcast, ha añadido a su App nuevo contenido sobre los pasos aconsejables que cualquier estudiante debe seguir en el aprendizaje de una materia. Ahora, además de incluir todos los temas de la Historia de España que se preguntan en las pruebas de acceso a la universidad, los jóvenes encontrarán una sección nueva con técnicas de estudio, compuesta por nueve vídeos de distintos temas, que tratan de facilitar el proceso de aprendizaje y de preparación de un examen de forma mucho más sencilla y organizada.

Javier Rubio Donzé, cofundador de Academia Play asegura que "esta App sigue los bloques y capítulos tal y como se ha dividido la Historia de España para los alumnos que este año se presentan a la EvAU. Pero, además, como novedad este año, hemos incluido material inédito y un montón de recursos didácticos (vídeos, podcast, consejos para preparar un examen...)".

Cada estudiante debe encontrar cuáles son las técnicas que mejor le funcionen para conseguir aprender la materia; pero, sin duda, el estudio no consiste en pasarse horas delante del escritorio leyendo el temario -siempre conviene acompañarlo de papel y boli-. Algunas de las técnicas que aconseja Academia Play llevar a cabo mientras se prepara un examen son:

Leer el contenido varias veces y de distintas formas

La primera lectura debe ser una toma de contacto visual. Para ello, conviene tener el escritorio totalmente despejado, únicamente con aquello imprescindible para llevar a cabo la tarea. Esta ronda inicial servirá para saber qué tema se tratará, cuántas páginas abarca el temario, localizar gráficos o imágenes que sean de interés, etc.

Posteriormente, hay que realizar una segunda lectura todavía sin bolígrafo. En este momento, conviene leer el contenido detenidamente, entendiendo a la perfección todo el tema.

La tercera y última lectura de este paso consiste en acompañar la lectura de notas en un papel aparte de los apuntes.

Tomar notas

Es importante realizar una lectura tomando algunos apuntes en sucio, que permitan posteriormente realizar esquemas o señalar ideas importantes.

Este repaso también permitirá anotar dudas y preguntas para poder entender el temario mejor.

Subrayar el contenido

La función de este procedimiento es resaltar de forma visual los datos más relevantes del texto de forma que, con un rápido vistazo, se enfoquen mejor estos datos y el cerebro consiga retenerlos con mayor facilidad.

Los pasos anteriores son necesarios para empezar a subrayar un temario con lógica y sentido. Las lecturas iniciales permiten distinguir cuales son los datos relevantes que interesa marcar y cuáles no.

Si aún habiendo leído el texto varias veces y haciendo algunas anotaciones, no se logra identificar los términos y datos más importantes, Academia Play facilita algunos trucos más para reconocer estos aspectos:

-Aquellos conceptos a los que se dedica más contenido y espacio dentro del tema siempre serán más relevantes que aquellos que solo se nombran o se ven de pasada.

-No se debe subrayar frases completas ya que si termina todo marcado, el componente visual que hará que se preste más atención sobre ese contenido no funcionaria. Es mucho más útil subrayar palabras importantes saltando otras que no aportan mucha información.

-Como este proceso es totalmente visual, resaltar las ideas en varios colores puede facilitar la tarea del estudio. Se puede usar un color para los conceptos principales, otro para los términos más importantes y otro color distinto para las fechas o personajes históricos.

Resumir las ideas más importantes

Muchos estudiantes creen que esta tarea es primordial y están equivocados. El resumen solo debe realizarse siempre y cuando el temario sea muy extenso. Si lo que hay que estudiar es poco contenido y sencillo, posiblemente con las anotaciones y el subrayado que se hizo anteriormente sería suficiente.

Como el estudio es un proceso en cadena con distintos pasos, el resumen no debe realizarse sin haber leído y subrayado previamente, e identificado las claves del tema.

También es importante entender que resumir no es copiar el texto del libro acortando frases. Este proceso consiste en ser capaces de hilar los conceptos principales y los secundarios y crear un texto nuevo. Además, cuanto más propio sea el texto, más fácil le resultará al alumno entenderlo y memorizarlo.

Realizar esquemas

Llegados a este punto, el estudiante tendrá una visión completa del temario.

Un esquema, al ser un recurso visual, debe ser capaz de contener toda la información imprescindible en una página y sin apenas llevar texto. Por este motivo, los esquemas solo servirán para afianzar términos y conexiones entre estos y para poder repasar en el último momento.

Tras el tiempo invertido en estas tareas, 38.000 alumnos de la Comunidad de Madrid que se presentan a EvAU habrán finalizado casi por completo el estudio.

Todos estos consejos, además, se centran mucho en la retención memorística de forma visual, que defiende Academia Play. Por ello, todo el contenido de su app y, principalmente, aquel que tiene que ver con Historia de España se encuentra explicado en vídeos con formato storytelling, contando siempre con expertos que documenten y expliquen cada tema.