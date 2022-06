España y Portugal celebran el seminario 'La resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas'

La ciudad transfronteriza portuguesa de Évora acogerá los días 3, 4 y 5 de junio de 2022 el IV seminario hispanoluso entre la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) y la Asociación de Profesores de Matemática (APM) de Portugal, un seminario anual conjunto sobre temas relevantes de la enseñanza y del aprendizaje de las Matemáticas.

Estos seminarios se celebran alternadamente en España y en Portugal, esta edición cuenta con 25 participantes, entre profesores españoles y portugueses, y estará dedicada a la resolución de problemas.

"La resolución de problemas está hoy día presente en los currículos de matemática, y no solo, ya que ella constituye en sí misma una capacidad transversal de los curricula, de los más diversos países (y, en concreto, en Portugal y España), más allá de ser una de las capacidades más valoradas en el mundo del trabajo, de las empresas y de la investigación", afirma Onofre Monzó, presidente de la FESPM.

Desde los trabajos de Pólya (1887-1985), especialmente a partir de la publicación de su libro más famoso, How to solve it (1945), la resolución de problemas ha venido a ganar relevancia en la enseñanza de las Matemáticas, llegando a adquirir un rol central, a partir de los años 80 del siglo XX con las propuestas del National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), sobre todo con An Agenda for Action (1980) y posteriores publicaciones y trabajos en torno del currículo de Matemáticas.

Las publicaciones del NCTM y los estudios de desarrollo curricular y de enseñanza de las matemáticas, que pasaran a generalizarse de una forma global, convergen en la actual definición de Competencia Matemática, dada por la OCDE:

Capacidad de un individuo formular, aplicar e interpretar la matemática en contextos diversos.

Incluye razonar matemáticamente y usar conceptos matemáticos, procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y prever fenómenos.

Capacita al individuo para reconocer el papel que la matemática desempeña en el mundo y para formular juicios y decisiones de forma fundamentada, como ciudadano participativo, activo y reflexivo.

