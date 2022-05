El IE Business School obtuvo el pase en la final regional EMEA y quedó subcampeón en la final mundial del CFA Institute Research Challenge 2022

El equipo de estudiantes formado por los futuros profesionales de la gestión de inversiones del IE Business School obtuvo el pase para disputar la final mundial del CFA Institute Research Challenge 2022. Lo logró en la final regional de EMEA el pasado 28 de abril tras una reñida final compitiendo con la Charles University de la República Checa, Middlesex University Dubai de Emiratos, University of Lausanne de Suiza, la University of Macedonia de Grecia, y la Polytechnnic University of Milán de Italia.

La final mundial, celebrada virtualmente y transmitida a una audiencia internacional, reunió a equipos de estudiantes que representaban a las Américas, Asia Pacífico y las regiones de Europa, Medio Oriente y África para competir por el premio mayor: IE Business School, España, University of British Columbia, Canadá, University of Sidney, Australia, Northern Illinois University, EE.UU., y Polytechnnic University of Milán, Italia.

Trabajando en equipo, los equipos participantes en el CFA Institute Research Challenge son valorados por su capacidad para analizar y valorar una empresa cotizada, escribir un informe de investigación y presentar su recomendación de compra, permanencia o venta a un panel de distinguidos jueces procedentes de las principales organizaciones de la industria de la inversión internacional. Se requiere que los equipos consideren los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en su análisis de inversión y pueden acceder a datos financieros del mundo real a través de Refinitiv Workspace. El desafío de la Research Challenge proporciona a los estudiantes experiencia en análisis financiero del mundo real, tutoría práctica con destacados profesores universitarios y capacitación intensiva de profesionales de la inversión.

Marg Franklin, CFA, Presidenta y CEO de CFA Institute:"Research Challenge es uno de nuestros eventos más apreciados en el calendario global de CFA Institute. Esta experiencia saca lo mejor de los estudiantes que participan, demostrando sus talentos para el análisis de inversiones, la comunicación y el trabajo en equipo en un escenario internacional. La alta competencia exige enfoque y determinación, pero las recompensas en la confianza y la creación de redes de contactos son inconmensurables. Mis más cálidas felicitaciones a los ganadores de este año y a todos los finalistas por sus logros sobresalientes."

Luis Buceta, CFA, Vicepresidente de CFA Society Spain, "El equipo del IE Business School demostró en la final española tener una capacidad y dominio de habilidades de análisis financiero excepcionales. En CFA Society Spain nos sentimos muy orgullosos de lo bien que han competido y nos han representado en la final EMEA, obteniendo el pase para la final mundial y medirse con las otras cuatro universidades clasificadas. Nuestra más sincera enhorabuena a todos los miembros del equipo y al IE Business School por su entrega y solidez formativa. Han hecho historia en la CFA Society Spain Research Challenge, al ser el segundo equipo que representa a España en una final mundial, tras la Universidad Carlos III de Madrid."

El equipo del IE Business School estuvo compuesto por cinco estudiantes: Anna Kopytina, Kevin Matsuo, Raúl Ortega, Paul Rouviere y Christopher Saliba. El equipo fue apoyado durante toda la competición por su asesora de la escuela, Susana Martinez Meyers, y los mentores de la industria Ignacio Ulargui y Álvaro Serrano. El equipo aseguró su victoria en EMEA y clasificación la final mundial como resultado de su presentación y recomendación de compra para Banco Santander.

En la final mundial el panel de jueces provenientes de la industria de la inversión, fueron:

- Joelle Harb, CFA, Senior Investment Manager, OCTO Asset Management y miembro del Consejo, CFA Society France.

- Jaime Lazaro, CFA, CEO BBVA Asset Management México y Presidente, CFA Society México.

- Cheryl Lee, CFA, Directora de Asia, Teoh Capital.

- Richard Segarra, CFA, Director de Investigación, Ford Equity Research, London Stock Exchange Group.

- Mark Temnikov, CFA, Gestor de Cartera y Analista Financiero, AntonRâ Partners.

Más de 6.400 estudiantes de 1.100 universidades que representan a 91 mercados participaron en el CFA Institute Research Challenge 2022.

