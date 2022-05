C.de Madrid confía en que se levanten las cautelarísimas del decreto de la ESO y critica la actitud "política" de CCOO

Europa Press Madrid

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, confía en que se levanten las medidas cautelarísimas solicitadas por CC.OO.

Contra el decreto de evaluación, promoción y titulación de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional y ha criticado la actitud "totalmente política" del sindicato.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves tras participar en la final de la I Competición Lingüística de la Comunidad de Madrid, el consejero ha detallado que desde el Gobierno han preparado un documento que se va a enviar al tribunal para alegar.

"Yo confío en que el tribunal va a levantar la cautelarísima. Ese decreto es una transposición del decreto estatal. Como es normativa básica no lo puedo cambiar", ha detallado. Entonces, ha defendido que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es incluir recomendaciones a los docentes para que tengan una guía a la hora de tomar decisiones.

En su normativa, el Gobierno regional recogía la posibilidad de que los equipos docentes acuerden que, en ESO, estudiante repita curso cuando tenga tres materias o más suspensas, aunque de manera excepcional podrá promocionar con tres siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

Asimismo, las decisiones de promoción y evaluación en esta etapa que hayan de adoptar los equipos docentes habrán de realizarse por mayoría cualificada de 2/3 sus miembros y previa deliberación.

En cuanto a Bachillerato, los alumnos pasarán de primer curso cuando superen todas las materias o tengan dos insuficientes como máximo, tal y como se producía hasta ahora. Sin embargo, tras la aprobación de la LOMLOE, se abría la posibilidad de que un estudiante pueda aprobar segundo curso y obtener el título de Bachillerato con una suspensa.

La Comunidad de Madrid pretende evitar esta circunstancia, por lo que en caso de que se pudiese dar esa situación, la deliberación se tendría que validar con una mayoría cualificada de 4/5 del equipo docente.

"Yo creo que en la ESO un alumno que ha suspendido tres, con Matemáticas y Lengua, no debería promocionar, no obstante tú tomas la decisión. Es bueno. El Gobierno de la nación no ha puesto ningún límite", ha subrayado el consejero, quien ha defendido que los profesores "van a tener presiones".

"No hemos cambiado nada, pero dentro del margen hemos incluido esto. Los servicios jurídicos dijeron que era conforme a derecho. Están elaborando la contestación y espero que se levante (la cautelarísima)", ha detallado el consejero.

Sobre CC.OO., Ossorio ha criticado que el sindicato no defienda a los docentes. "A CC.OO. no le preocupan los problemas de los docentes. Es una posición estrictamente política e ideológica", ha justificado.

Además, ha asegurado que CC.OO. pierde "el 80%" de los recursos que presentan contra la Consejería y que recurre "absolutamente todo". "Yo confío en que esto sea del 80% que pierden", ha concluido.