Fad ofrece 270 becas para cursos certificados por Google a jóvenes de 18 a 35 años a través del proyecto Work in Tech

La demanda de perfiles tecnológicos en los entornos laborales crece de forma exponencial. Y no siempre se cubren por falta de capacitación de los candidatos. Según el informe 'Digital Talent Overview 20191' existen 37 candidatos por cada puesto de trabajo no tecnológico y solo 17 de media para puestos en el sector digital. Este tipo de ofertas para empleos digitales ya suponen el 11,4 % del total.

La Fundación Fad Juventud trabaja por la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la juventud. Y una parte fundamental de ese bienestar es facilitar el acceso a herramientas e iniciativas que favorezcan la empleabilidad como vía para la construcción de un proyecto vital. Sin empleo, las dificultades para emanciparse, adquirir una vivienda o una estabilidad vital se ven seriamente truncadas.

Por este motivo, Fad ha puesto en marcha por segundo año el proyecto Work in Tech by Fad en el que ofrece 120 becas para jóvenes de 18 a 35 años que quieran formarse en competencias digitales que les abran camino a desarrollarse profesionalmente en entornos digitales. No es necesaria ninguna experiencia previa y pueden solicitarse a través de la página de WiT. Durante la primera edición del programa 1.350 jóvenes accedieron a la formación obteniendo diversos grados de profundización en las materias. Y unos 250 jóvenes obtuvieron el certificado profesional de Google con el que aumentaron sus posibilidades de empleo.

Además la FAD gestionará otras 150 becas más que INCO Academy ofrece para fortalecer la empleabilidad de los y las jóvenes mediante las herramientas adecuadas que permitirán a las personas formarse en CONOCIMIENTOS y HABILIDADES para trabajar en áreas profesionales de alta demanda y de gran proyección de futuro relacionadas con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación: UX, Data Analysis y Project Management.

Las 270 becas gestionadas por Fad se dirigen a jóvenes vulnerables, y de forma prioritaria a mujeres jóvenes desempleadas o en situación de exclusión o vulnerabilidad.

La presentación de estas becas para acceder a los cursos con Certificado Profesional de Google en español se ha realizado hoy en un evento celebrado en el Campus Google de Madrid al que ha acudido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, entre otros invitados.

Las becas han sido cedidas por el programa social Work in Tech de INCO Academy, que ha llegado a más de 16 países en Europa donde más de 9.500 personas se han formado para despegar sus carreras en el área de Tecnologías de la Información. Desde que fue puesto en marcha en 2018, el 82% de los alumnos y alumnas que lo han cursado han encontrado trabajo, han accedido a un puesto de trabajo mejor o se ha incrementado su salario. La formación ofertada -de unas 120 horas y que cuenta con un Certificado Profesional de Google- capacita en competencias relacionadas con el Soporte a las Tecnologías de la Información (IT Support). Concretamente se adquieren competencias en resolución de problemas de servicio al cliente, sistemas operativos, administración de sistemas, automatización y seguridad, conocimientos todos ellos imprescindibles para ofrecer soporte en tecnologías de la información y que tienen una gran demanda en el mercado laboral.

De acuerdo con las previsiones de LinkedIn y Microsoft, en los próximos cinco años se crearán en España dos millones de nuevos empleos relacionados con la tecnología. Y según el informe "The future of work in Europe"2 habrá una escasez de hasta 6 millones de trabajadores en Europa en 2030, especialmente en aquellas áreas que precisan de competencias digitales.

Todos los estudios e informes apuntan a que habrá una alta demanda de empleo, transversal en cualquier empresa, especialmente en relación a las tecnologías de la información, programación informática y/o análisis de datos.

Tutorización, mentoring y networking

El proyecto Work in Tech (WIT) ofrece además una red de apoyo al estudiante: un plan de tutorización para el acompañamiento en la experiencia de aprendizaje y un plan de mentorización en el que profesionales expertos en el área tecnológica y en el de recursos humanos les orientarán en este tránsito laboral hacia un ámbito de gran futuro para su inserción laboral.

Para la directora general de Fad, Beatriz Martin Padura: "Gracias al apoyo de INCO Academy, desde Fad podemos lanzar esta oferta formativa para mejorar la empleabilidad de cientos de jóvenes. Sabemos que el empleo de calidad es el eje sobre el que se construye el futuro de los y las jóvenes y es nuestra responsabilidad poner a su alcance herramientas como esta para que puedan hacerlo posible".

