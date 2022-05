Le Wagon lanza un taller gratuito de programación solo para mujeres

Le Wagon, escuela tecnológica dedicada a enseñar las habilidades técnicas necesarias para cambiar de carrera laboral, ha anunciado el lanzamiento de "Women's Coding Day", una iniciativa a través de la cual las mujeres podrán formarse en programación de forma gratuita.

De esta forma, el próximo 28 de mayo desde las 10:00 AM hasta las 18:00 PM se impartirá un taller con el lema "Learn to code for free". En él, las asistentes conocerán todo lo necesario para desarrollar una landing page ("página de aterrizaje" a una página web a la que una persona llega tras pulsar un enlace situado en otra página web, aplicación, red social, correo electrónico o portal de internet) desde cero en HTML y CSS.

La jornada se celebrará en Barcelona y quienes reciban el curso podrán descubrir los secretos básicos del desarrollo web. Se formarán de la mano de un brillante equipo de profesoras específicamente seleccionado por Le Wagon, y podrán conocer a otras mujeres interesadas en aprender código. Las inscripciones pueden realizarse a través de este enlace.

Le Wagon pretende con esta acción reducir la brecha de género en los roles técnicos. Según un estudio elaborado por la consultora McKinsey, las empresas con mayor diversidad de género tienen un 27% más de probabilidades de que su rentabilidad supere la media. A pesar de ello, las mujeres representan menos del 20% de los perfiles de toda la industria.

En el caso del sector del desarrollo web, solo el 11% del total son mujeres. Si nos centramos en España, el porcentaje de profesionales de código que son mujeres desciende hasta el 9,3% en determinados lenguajes de programación, según datos de la consultora Pearson.

"Creemos que la normalización y la incorporación de las mujeres en el ámbito profesional de la programación es fundamental, por eso desde Le Wagon queremos ayudar a que haya más mujeres que escojan carreras tecnológicas" ha afirmado Fanny Rojon General Manager de Le Wagon España.

"Por esta razón, Le Wagon ha sacado adelante la iniciativa Women's Coding Day que, junto a otras iniciativas -como el reciente lanzamiento de becas de 1.000 euros para cualquier persona residente en España-, ayudan a la comunidad a formarse y capacitarse en Web Development (Desarrollo Web) y Data Science (Ciencia de Datos) en un ambiente acogedor y propicio para ello, y contribuyen a reducir la brecha tecnológica en España", apostilla Rojon.