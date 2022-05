El 74% de centros educativos de C.de Madrid podrían tener amianto, con incidencia en Vallecas y Fuenlabrada, según CCOO

Europa Press Madrid

El 74% de los centros educativos de la Comunidad de Madrid podrían tener amianto, lo que supone un total de 925 centros, con 22.408 profesores y más de 220.000 alumnos afectados en la región, según un estudio presentado este miércoles por CC.OO. Madrid.

Así, tomando como referencia los datos que recoge el catastro de los colegios construidos antes de 2002, la técnica laboral de CC.OO. Madrid Auxi Gutiérrez ha detallado en la sede de Enseñanza del sindicato, en el centro de la capital, que se estima que hay 925 centros educativos en la región afectados por amianto de los 1.258 analizados.

La mayoría de ellos se concentran en Madrid capital, con 361 centros afectados, seguido de la zona sur con 244 y la este con 171. La mayor parte de ellos se sitúan en los municipios de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, así como los distritos de Puente de Vallecas, Latina y Carabanchel.

El porcentaje de centros afectados sube a un 88% si se atiende a la capital. En su estudio, el sindicato ha teniendo en cuenta los Centros de Educación de Infantil y Primaria (CEIP), los Institutos de Educación Secundaria (IES), los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL).

En su exposición, la secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha defendido que el informe se ha realizado con "un trabajo muy exhaustivo" y ha subrayado que hay más de 250.000 personas en total expuestas al amianto en la región, además de incidir en el escaso número de centros en los que se ha retirado el amianto.

Por su parte, la técnica laboral ha destacado la "invisibilidad" que hay acerca del amianto ya que "no se sabe la dimensión que puede tener este asunto". "La realidad es que tenemos que convivir con el amianto en el día a día (...) lo que falla es el conocimiento y la identificación. El amianto se prohibió en el año 2002", ha apuntado.

Así, ha trasladado que hay que controlarlo y eliminarlo como residuo peligroso. "El amianto mata y tiene unos efectos perniciosos para el que lo inhala", ha señalado, a lo que ha apostillado que tiene un periodo de latencia muy elevado y a él se asocian diferentes enfermedades y cánceres laborales.

A ello, ha añadido que se estima que en España hay 2,6 millones de toneladas de amianto que terminarán degradándose y creando "nubes invisibles de amianto", también encima de los centros educativos. "Estamos inmersos en una pandemia", ha asegurado y ha defendido que trata de un problema de salud laboral, pública y ambiental.

Centros con amianto en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz

En su informe, que desgrana los centros educativos por área territorial, destacan la presencia de multitud de ellos en la capital y en el sur de la región, aunque también se expone la presencia de este material en los centros ubicados en el este.

En concreto, más del 70% de los IES en este zona podrían estar afectados por amianto. En concreto, los centros de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz se encuentran a la cabeza con 42 y 27 que podrían contener este material. Les sigue Coslada con 18.

En la Dirección de Área Territorial (DAT) Norte la mayoría de centros afectados son CEIP, con un 77%, y se encuentran en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Tres Cantos o Colmenar Viejo. Si bien, Gutiérrez ha recordado que este estudio se centra en los centros públicos no universitarios.

En la DAT Oeste las localidades más afectadas son Collado Villalba, Majadahonda y Las Rozas.

"100 años en desamiantar"

En este contexto, la técnica laboral de CC.OO. Madrid ha subrayado que si la Comunidad de Madrid no aborda "con premura" la retirada de este material perjudicial se pueden tardar "100 años en desamiantar" los centros afectados.

Desde CC.OO. consideran que la retirada del amianto es "una prioridad absoluta" y que las causas del cáncer laboral son "evitables". Según sus datos, hoy en día el número de fallecidos derivados del amianto podría alcanzar las 130.000 personas.

"Consenso entre las administraciones"

Por su parte, Galvín ha puesto el foco en la importancia de conseguir "consenso entre las administraciones" a la hora de llevar a cabo esta tarea y "consenso político". Sin embargo, ha cargado contra la "lentitud" con la que se está llevando a cabo, ya que solo se ha retirado el amianto del 3,5% de los centros educativos.

"Tenemos un problema muy grave del Gobierno de (Isabel Díaz) Ayuso en cuanto al silencio y la ocultación en materia de amianto", ha valorado. Además, ha añadido que es "contradictorio" con la política que suele mantener de "polemizar todos los temas".

También, ha destacado que hay dinero de los fondos europeos que se podrían invertir en esta tarea, aunque ha criticado que el Gobierno "excluya" a los sindicatos del sistema democrático y evite el diálogo social.

En esta línea, ha aseverado que en el sindicato están "muy preocupados" por la utilización de estos fondos en la región y han instado al Ministerio de Educación a "inspeccionar" para que los fondos europeos en Madrid "vayan donde tienen que ir".

Galvín considera que no se puede hablar de la cultura del esfuerzo o de la supuesta libertad en la educación cuando no hay libertad para estar expuestos o no al amianto. "Estamos obligados porque el Gobierno ha decidido hacer dejación de funciones", ha expresado.

"Necesaria erradicación" del amianto

Por último, la secretaria de Salud Laboral de CC.OO. Madrid, Ana Belén Casado, ha expuesto una serie de propuestas para intentar mejorar esta situación, entre las que se encuentra instar al Gobierno de la Comunidad a llevar a cabo la "necesaria erradicación" del amianto, dotándolo de la financiación necesaria para su eliminación.

También, ha pedido que se lleve a cabo "en el menor tiempo posible" con un plan especial de retirada de amianto en los centros educativos, además de programas para detectar la existencia de este material, así como campañas informativas y formativas sobre los docentes, alumnos y población en general.

Desde CC.OO. exigen que se cumpla con la Ley de Residuos y Suelos contaminados que contempla la creación de censos de amianto por parte de los ayuntamientos, con una retirada del material antes del 1 de enero de 2023.

Además, creen que se debe fortalecer la coordinación entre administraciones y potenciar el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo como organismo técnico de referencia en la región en materia de prevención de riesgos laborales.

La comunidad, "en contacto" con los directores

Al respecto, el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha recordado que en este año han invertido 1,8 millones para retirar las cubiertas en siete centros de Madrid capital. Desde el año 2017, ha relatado que se han realizado 33 actuaciones encaminadas a seguir los consejos de la Unión Europea para que en 2028 se haya erradicado el amianto en los centros educativos.

"Quiero recordar que el amianto no es gas, no es un elemento radioactivo", ha subrayado Ossorio en rueda prensa tras el Consejo de Gobierno, además de destacar que el material produce daños cuando se manipula o se degrada. "Estamos en contacto con los directores para si se produce algún problema actuar", ha apostillado.

Sobre el informe del sindicato, ha valorado que cuando elabora sus estudios no debería centrarse solo en el año de construcción de los centros porque el amianto fue un material que se utilizó y también puede estar presentes en coches o en casas.

Relacionados Subirats ve a España como un nexo de unión de la educación superior de Europa y Latinoamérica