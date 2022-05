Arranca una nueva edición del programa de emprendimiento Explorer de Banco Santander

Banco Santander, junto al Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), lanza la XV edición del programa Explorer con el objetivo de fomentar el emprendimiento joven y apoyar la conversión de ideas en proyectos y soluciones. Este año el programa se amplía a ocho países con la incorporación de Reino Unido y Uruguay.

El éxito de Explorer en España en sus primeros años de andadura ha sido el motivo de su gran acogida después en varios países de Latinoamérica: Argentina, Chile, México y Brasil. En Europa, Portugal se sumó al programa en la edición anterior.

En los 11 años de historia de Explorer, Banco Santander ha apoyado más de 8.000 proyectos emprendedores, de los que más de 6.800 son de España. El pasado año el programa contó en su totalidad con 1.000 proyectos de emprendimiento y la participación femenina alcanzó el 43,1%, superando la media de convocatorias anteriores, que rondaba el 30%.

Explorer, con una duración de 12 semanas y dirigido a jóvenes de 18 a 31 años, permite a los participantes conectar con una comunidad internacional, recibir formación online con metodología "learning by doing", mentoría por parte de expertos, validar su idea de negocio y desarrollar las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y sostenible. El plazo de inscripción finaliza el 11 de agosto y puede solicitarse en este link.

La comunidad internacional de networking se basa en sesiones de Q&A con expertos, alumni Explorer y la interacción en plataformas sociales. En estos foros se afianzan conceptos como validación de los modelos de negocio, proyecciones financieras, creación de landing page o pitch comercial. Además los participantes hablan sobre emprendimiento y muestran sus ideas ante fundadores de startups y expertos de relevancia internacional.

Patricia Araque, directora ejecutiva de Explorer, ha señalado que el programa "no es solo un itinerario diseñado para aprender a navegar en las primeras etapas del emprendimiento, es también una oportunidad única para formar parte de una comunidad global llena de iniciativa e inquietudes. Por eso decimos que uno no participa en Explorer, se convierte en Explorer. Independientemente del recorrido de un proyecto, los Explorers salen del programa con una serie de habilidades y redes tremendamente útiles para su futuro, sean o no emprendedores".

Así lo confirma Jazmín María Gedikian, participante en Explorer el año pasado con el proyecto Maiti, una aplicación destinada a aumentar la calidad de vida de las personas con alzhéimer. Ella destaca "la gran comunidad que se forma: nos mantenemos todo el tiempo motivados, animándonos. Cuando alguien se siente atascado, siempre hay una persona que le ayuda a seguir", explica.

Existe un aliciente añadido a todo este proceso de aprendizaje: los equipos que lideren los proyectos más destacados de la presente edición disfrutarán del Explorer Trip, una semana de inmersión junto a cientos de emprendedores en un reconocido hub de innovación europeo.

