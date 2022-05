Cristina Ballbás:"Trabajamos para que todos los niños puedan desarrollar al máximo su potencial científico"

Isabel Figueroa Madrid

Los Premios Optimistas Comprometidos reconocen a aquellas personas que con su talento y compromiso promueven día a día el cambio en la sociedad. Con esta mirada, el jurado de esta edición ha reconocido en la categoría de Emprendedores Comprometidos a Cristina Balbás y Fernando García-Lahiguera por su iniciativa educativa EscueLab, un proyecto para despertar vocaciones científicas y desarrollar herramientas de futuro entre los escolares, independientemente de su situación socioeconómica.

¿Cuál es el objetivo de EscueLab?

Escuelab es un proyecto social que ofrece actividades de ciencia de una forma práctica e interactiva a escolares de primaria, para despertar vocaciones investigadoras entre los más pequeños y desarrollar en ellos herramientas de futuro, ayudándoles a desplegar al máximo su potencial independientemente de su nivel socio-económico.

Para ello proporcionamos materiales, contenidos y actividades educativas de carácter científico como extraescolares, talleres y campamentos.

Hemos desarrollado una metodología propia basada en retos que proporciona experiencias innovadoras de educación científica no formal para niños de entre 3 y 14 años

Inicialmente hemos desarrollado estas líneas de actividad:

-Lab clubs: extraescolares de 1 hora de duración 1 o 2 días a la semana durante el curso escolar.

-Lab camps: campamentos urbanos y con pernocta abiertos a todos los solicitantes o para colectivos interesados (hijos de empleados de empresas, urbanizaciones, etc.).

-Lab days: talleres puntuales de 1-4 horas de duración a realizar en centros escolares u otros contextos (ferias científicas, fiestas de cumpleaños, etc.).

-Formación del profesorado, equipándoles con herramientas que les permitan introducir la ciencia en el aula de manera práctica.

-Elaboración de contenidos educativos: diseño de materiales para ser implementados por los docentes de manera sencilla a través de nuestra plataforma online.

-Consultoría para centros educativos que quieran darle una vuelta a cómo enfocan la didáctica de las ciencias.

Las ventajas de nuestras actividades son innumerables. Además de fomentar vocaciones científicas, en Escuelab trabajamos herramientas de futuro que les serán muy útiles a los niños. La ciencia y la tecnología, ya sea a nivel de la escuela primaria o en la vida profesional, son actividades que requieren desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Además, se fomenta el trabajo en equipo, con las mejoras en asertividad, liderazgo y empatía que esto conlleva. Por último, en ciencia, como en otros aspectos de la vida, se cometen errores, pero también se aprende a lidiar con la frustración e integrar esos errores como parte del aprendizaje, fomentando una cultura del esfuerzo y desarrollando niveles adecuados de autoestima.

Todo esto, sin descuidar nuestro objetivo final: que todos los niños y niñas puedan desarrollar al máximo su potencial científico, independientemente de su situación socioeconómica. Es por eso que tenemos programas subvencionados y becas para que niños y niñas en riesgo de exclusión por diferentes motivos puedan disfrutar de nuestras actividades.

¿Qué te motivó a crear este proyecto?

Mientras hacía mi doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas me empecé a implicar en actividades de divulgación para el público general. Ahí me di cuenta de que en los centros escolares hay mucha demanda de actividades sobre ciencia adaptadas a los niños, pero pocas herramientas disponibles. Así, un grupo de compañeros y yo creamos una asociación que después evolucionó en la empresa social que es Escuelab en la actualidad.

¿Por qué es importante despertar el interés de los niños en la ciencia?

La proporción de universitarios que optan por carreras de ciencia y tecnología en España está en declive

Esto contrasta con el hecho de que la Comisión Europea prevé en el futuro próximo un mayor incremento en la demanda de perfiles profesionales del ámbito de la ciencia. En los últimos años en España cada vez más entidades públicas y privadas se hacen eco del problema que supone no tener suficientes vocaciones científicas. Sin embargo, en mi opinión, esta preocupación no ha alcanzado al conjunto de la sociedad y, por tanto, no se ve reflejada en las políticas que se implementan. Aún queda mucho por hacer para conseguir avanzar en la construcción de una sociedad del conocimiento y en Escuelab trabajamos cada día para acercarnos a esta meta.

¿Cómo despiertan el interés en EscueLab en los más pequeños para que se involucren en la ciencia?

En cualquier proyecto educativo es esencial partir de los intereses de los niños y niñas, relacionando los conceptos que se tratan con su contexto inmediato. En Escuelab les planteamos retos relacionados con las cosas que les causan curiosidad, permitiéndoles experimentar de primera mano y divertirse haciendo ciencia, lo que explota su motivación intrínseca y logra que se impliquen en las actividades con interés.

¿Qué tipo de metodologías se usan en EscueLab?

Hemos desarrollado una metodología basada en las investigaciones sobre cómo aprende el cerebro de los niños, con el objetivo de que nuestras propuestas educativas impliquen de forma activa al alumnado, que construye su conocimiento a través del trabajo en equipo. Les plantemos resolver retos de base científica bajo la guía de nuestro personal, que facilita estas experiencias de aprendizaje para desarrollar no solo conocimientos científicos, sino también competencias clave como el pensamiento crítico, la resistencia a la frustración y la asunción del error como parte esencial del proceso de aprendizaje.

¿Cómo trabajan con los profesores?

Para nosotros, el trabajo con educadores es esencial, pues estamos convencidos que el hecho de capacitarles para implementar nuestra metodología escalará exponencialmente nuestro impacto. Para ello, implementamos un proceso de consultoría que nos permite conocer primero sus necesidades. Así, lanzamos una propuesta de itinerario formativo adaptado a su contexto. Una vez acordados estos contenidos clave, los ponemos a disposición del profesorado a través de una plataforma online que contiene todos los recursos necesarios para llevar las actividades a cabo en el aula. Durante todo este proceso proporcionamos seguimiento y soporte, así como la posibilidad de participar en el estudio de impacto que estamos llevando a cabo con el grupo de Education Research de la Universidad de Deusto.

¿Cómo las nuevas generaciones tienen interés en la ciencia?

En Escuelab estamos convencidos de que todos nacemos equipados con un nivel de curiosidad que hace que, intrínsecamente, nos interese comprender el mundo que nos rodea. Para fomentar esta curiosidad es importante evitar las "etiquetas" tempranas que muchas veces catalogan a los alumnos como "malos" en matemáticas o ciencias, así como quitar las connotaciones negativas al hecho de equivocarse o cometer supuestos errores mientras aprenden.

Los mecanismos básicos para alimentar este interés no son necesariamente diferentes en la actualidad que hace años, incluso décadas, y pasan por lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte significativo para ellos. Lo que sí cambia es el contexto, así que nos adaptamos al mismo: podemos aprender sobre invertebrados aprovechando que muchos Pokemon de los que vuelven locos a los peques están inspirados en animales, o aprovechar la fiebre de TikTok entre los adolescentes para usar este canal con fines divulgativos.