La demanda de clases de inglés de negocios crece un 50% en España

El aprendizaje de idiomas ha vivido un notable crecimiento en los dos últimos años, especialmente con el cambio de hábitos y de mentalidad provocados por la pandemia. Es lo que reflejan las cifras obtenidas por la plataforma de Live Learning Preply, que ha detectado un incremento de demanda de formación en Business English del 50%.

La principal motivación de los españoles para perfeccionar sus conocimientos de lenguas extranjeras es la mejora de su situación laboral. Es la razón que mueve al 63% de los estudiantes españoles de idiomas en general. En el caso específico del inglés, el 49% lo estudia para crecer y desarrollarse profesionalmente, seguido del 10% que lo hace porque piensa mudarse al extranjero y el 5% para preparar una entrevista de trabajo.

Cuando inician su proceso de aprendizaje, el 50% de los alumnos se marca unos objetivos asociados a su carrera profesional (fluidez en las reuniones, elaboración de informes, asistencia a presentaciones ). Son metas mucho más frecuentes que las vinculadas a fines educativos (alcanzar un determinado nivel), que se marcan un 20% de los estudiantes, o las de mejorar su comunicación en los viajes de ocio (12%).

En cuanto a las barreras que se encuentran los estudiantes para estudiar inglés, la falta de tiempo resulta fundamental para un 31%, mientras que el 27% cree que es difícil encontrar un buen profesor y el 20% cree que es demasiado caro.

"Los sistemas tradicionales de enseñanza no suelen conectar con el alumno ni ajustarse a sus objetivos y a su entorno real", explica Kirill Bigai, fundador y CEO de Preply. "Hemos visto cómo se recurre a la gamificación, a las plataformas de audio para facilitar el acceso a cualquier hora y desde cualquier sitio, pero son sistemas que olvidan aspectos fundamentales como la metodología en la enseñanza de idiomas y el valor del factor humano en los procesos de aprendizaje. Por eso confiamos en el Live Learning, porque combina metodología contrastada, tecnología que lo hace accesible en todo momento, y el elemento humano, a través de tutores que encajan al máximo con el estilo y las necesidades de cada alumno".

En esta línea, y para ayudar mejor a los alumnos a cumplir sus objetivos más frecuentes (fluidez en las reuniones, elaboración de informes, asistencia a presentaciones ), Preply ofrece una serie de vídeos gratuitos, dirigidos a los estudiantes en los que se incluyen trucos y consejos para el día a día de los negocios en inglés: cómo enfocar una reunión, vocabulario y frases clave, etc.

Live Learning

Preply ha implementado en España un sistema de aprendizaje de idiomas, Live Learning, que conjuga una aplicación de fácil uso y alta disponibilidad para alumnos y profesores, con una sólida metodología de enseñanza y un nutrido equipo de tutores con los que cada persona puede desarrollar el proceso de aprendizaje a su medida.

El sistema se basa en el hecho científico y ampliamente aceptado de que las relaciones interpersonales -one to one- facilitan el aprendizaje de idiomas. El emparejamiento entre alumnos y tutores se sugiere a través de un algoritmo que facilita su efectividad, teniendo en cuenta parámetros como objetivos, disponibilidad, país de nacimiento, otros idiomas hablados, etc. En todo caso, los alumnos pueden acceder a clases de prueba para comprobar por sí mismos si existe o no esa compatibilidad.

Los más de 32.000 tutores expertos en idiomas con los que cuenta Preply se adaptan al horario y presupuesto de sus clientes. Además, al tratarse de un sistema online de implantación global, el usuario puede acceder a un amplio elenco de profesores ubicados en cualquier área y con costes asequibles. Por ejemplo, si una persona que vive en una pequeña localidad de España quiere aprender japonés, puede encontrar un buen profesor nativo y a un precio razonable. De media, el coste de las tutorías en Preply es de 15 a 20 dólares (14-19 euros) la hora.