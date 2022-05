La educación financiera es ya una parte imprescindible de la formación para el 89% de los españoles

La academia internacional de educación financiera Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es) cumple 4 años en España y llega a 10.000 alumnos formados en las diferentes materias y conceptos económicos básicas para tener una correcta cultura financiera.

Alfio Bardolla, con más de 20 años de trayectoria profesional ligada a la educación financiera fundo la academia internacional en Italia donde además cotiza en bolsa.

Desde hace 5 años comenzó su expansión internacional hace 5, antes de la pandemia, llegó a España donde imparte sus cursos de educación financiera entre alumnos españoles y de LATAM.

Alfio Bardolla explica, "Cuando llegamos a España éramos pioneros en formación financiera. Nos dimos cuenta que en España, a pesar de gozar de un nivel de empresa muy alto, con grandes marcas, y empresas multinacionales, a la hora de la economía particular no había una cultura financiera básica. Los españoles no tenían en las escuelas una asignatura que les enseñara cómo gestionar sus finanzas, los conceptos básicos para invertir, para ahorrar, para utilizar el dinero".

Así, uno de los últimos estudios realizados el pasado año por la escuela concluía que 4 de cada 5 padres no saben cómo afrontar la educación financiera de sus hijos. Desconocen a qué edad empezar, cómo hacerlo, y cómo inculcar buenos hábitos en los pequeños de la casa acerca del dinero.

Este dato se afianza con una encuesta realizada en la que se revelaba que el 47% de los españoles consideran que las finanzas personales es el tema más difícil de conversación con otras personas. Por encima de la política, la religión o incluso la muerte. Esto también ocurre dentro de la propia familia.

De hecho uno de los principales datos que arrojan estos últimos 4 años de presencia de la academia en España es un crecimiento de más del 120% de interesados. Especialmente a raíz de la pandemia y en los últimos meses se ha multiplicado por cinco el número de interesados en formarse para optimizar los recursos económicos personales.

"Uno de los errores principales que cometen los españoles cuando se habla de fincas personales es el hecho de no diferenciar entre deuda buena y deuda mala. Unos concepto que se deberían explicar desde pequeños en los colegios. Se entiende igual de malo utilizar el dinero para comprar una vivienda que un coche. Cuando el primero puede generar dinero y el segundo es un gasto que no va a aportar beneficio económico alguno. Esto es un ejemplo básico pero muy ilustrativo del nivel de entendimiento del uso de las finanzas personales" explica el experto en formación financiera.

Si bien , con la llegada de la pandemia, los españoles han tomado más consciencia de la necesidad de formarse en finanzas personales. No sólo por la crisis sanitaria sino porque a raíz de esta situación hemos comenzado a vivir una crisis económica que sigue agravándose con la situación internacional.

"Los españoles quieren aprender a utilizar su dinero para generar beneficios. Hoy sí entienden que la única forma de garantizarse un futuro es a través de una inversión. Además en España existe una cultura muy fuerte acerca de la inversión inmobiliaria. 3 de cada 5 españoles quieren invertir en vivienda pero no saben cómo hacerlo", explica Bardolla.

Los bajos tipos de interés, el aumento de la demanda del alquiler y el mercado hacen propicio que se invierta en España. De hecho en el último año se han registrado más compra ventas que en los últimos 5 años.