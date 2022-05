La UPF acogerá el 16 y 17 de mayo la cumbre de universidades europeas del Times Higher Education

Bajo el título "Aliances for the future: bridging education across Europe", la cumbre de universidades europeas la organiza el Times Higher Education (THE), la UPF y EUTOPIA European University, de la que la Pompeu Fabra es miembro junto con nueve universidades más de todo el continente. Reunirá en el campus de la Ciutadella a los principales protagonistas de la construcción de las nuevas redes supranacionales de universidades que está promoviendo la Comisión Europea.

La cumbre, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo, será un evento vinculado a la Conferencia mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se celebra una vez cada diez años y, por primera vez, en Barcelona. Durante los dos días de ponencias se abordarán cuestiones clave sobre la construcción del sistema europeo de educación superior. Entre otros temas, se hablará sobre los beneficios de las alianzas universitarias europeas para construir un sistema de educación superior resistente y progresista o cómo la colaboración y el intercambio de conocimiento a través de alianzas están afectando a la cooperación europea y mundial.

En palabras de Oriol Amat, rector de la UPF, "iniciativas como esta cumbre son cruciales para entender las diferentes personalidades y necesidades de las universidades europeas, así como para aumentar la conciencia global del papel importante que tenemos a la hora de promover el desarrollo y el bienestar no sólo en nuestro continente sino en todo el mundo." Y añade que "hacerlo en colaboración con nuestros socios europeos de la alianza EUTOPIA es la ocasión perfecta para establecer, promover y fortalecer relaciones con algunas de las mejores universidades internacionales".

El encuentro, organizado con el apoyo de la UPF Barcelona School of Management, acogerá a cerca de 200 participantes y contará con más de 30 ponentes destacados del mundo de la educación superior como Michael Murphy, presidente de la Asociación Europea de Universidades; Funmi Olonisakin, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del King's College de Londres; Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO en América Latina y el Caribe, o Rocky Tuan, presidente de la China University of Hong Kong.

El acto de inauguración de la conferencia tendrá lugar el lunes 16 de mayo a las 13:00 horas y prevé contar con la participación de Joan Subirats, ministro de Universidades; Gemma Geis, consejera de Universidades e Investigación; Phil Baty, jefe de conocimiento del Times Higher Education, y Oriol Amat, rector de la UPF.

La Iniciativa Universidades Europeas de la Comisión Europea

La cumbre del Consejo Europeo celebrada en Gotemburgo en diciembre de 2017 constató que el panorama de la educación superior en Europa estaba cambiando a gran velocidad. Una de las iniciativas que se apuntó en ese momento fue la creación de una veintena de universidades europeas para 2024 que permitieran a los estudiantes obtener un grado combinando formación en varios países de la Unión Europea. El objetivo último que se perseguía era sumar esfuerzos y mejorar la competitividad internacional de las Universidades de Europa.

A tal efecto, se puso en marcha la Iniciativa Universidades Europeas de la Comisión Europea, que las define como "alianzas transnacionales que deben convertirse en las universidades del futuro, promoviendo la identidad y los valores europeos, y revolucionando la calidad y la competitividad de la educación superior europea". Actualmente, hay 41 consorcios, uno de ellos el de EUTOPIA, y cada consorcio está integrado por un número variable de universidades: entre cinco y once cada uno.