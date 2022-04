Las CCAA mantienen la obligación de llevar mascarilla en algunos espacios educativos y su recomendación en ciertos casos

Europa Press Madrid

La mayoría de comunidades autónomas han emitido ya las instrucciones pertinentes para adoptar el Real Decreto (RD) que pone fin al uso obligatorio de las mascarillas en espacios interiores, como es el caso de los centros educativos, pero muchas de ellas mantienen la obligación en determinados espacios, como el transporte escolar, así como la recomendación en determinados casos.

Cataluña es la primera comunidad que ha eliminado su obligatoriedad. El Govern publicó en la noche del lunes al martes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) la resolución que suprime la obligatoriedad de la mascarilla para los alumnos de Primaria y Secundaria dentro de los centros educativos. La resolución entró en vigor este martes.

En La Rioja, la Consejería de Educación recuerda la obligatoriedad del uso de mascarillas en medios de transporte escolar y recomienda un uso responsable de la misma en determinados casos como: en personas con síntomas respiratorios; en población vulnerable; cuando haya una distancia interpersonal de menos de 1,5 metros; o en eventos con gran afluencia de gente en espacios cerrados y/o mal ventilados. Además, se recomienda que los trabajadores de centros educativos mantengan su uso.

También docentes y alumnos de la Región de Murcia no estarán obligados ya a llevarla, pero sí deberán ponerse mascarilla en el interior de los centros educativos si tienen síntomas compatibles con el coronavirus, así como durante los 10 días posteriores a la detección del caso positivo, según recoge la nota informativa remitida a los colegios por la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, adscrita a la Consejería de Educación.

En Castilla y León, no será obligatorio el uso de la mascarilla por parte del alumnado y del personal del centro educativo. No obstante, se recomienda el uso responsable de la mascarilla en espacios cerrados cuando haya personas vulnerables y no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Asimismo, las personas mayores de 6 años en adelante estarán obligadas a su uso en el transporte escolar. Lo mismo se ha dictado en Castilla-La Mancha, donde las mascarillas no serán obligatorias en los centros educativos pero sí en el transporte escolar.

En Canarias la Consejería de Educación ha informado de que, como normal general, se elimina el uso de mascarillas desde este miércoles pero se permite que la sigan llevando aquellos alumnos que prefieran ponérsela y los que estén en una situación vulnerable desde el punto de vista sanitario.

La Consejería de Educación y Deporte de Andalucía ha enviado esta tarde a los centros docentes andaluces unas instrucciones tras la modificación por parte del Gobierno central del uso de la mascarilla en interiores, las cuales recogen que el uso de la misma "no se contempla como obligatorio en los centros o servicios educativos" y que "solo será obligatoria en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años".

Y en Cantabria, la Consejería de Educación y FP ha enviado a los centros docentes de la comunidad unas instrucciones en las que se les informa de que las mascarillas no serán obligatorias "y, por lo tanto, tampoco exigibles" al alumnado, al personal docente o no docente ni "para cualquier persona que acceda a las instalaciones del centro". Sí serán obligatorias en el transporte escolar a niños partir de los 6 años y recomendadas para el alumnado de Educación Infantil.

CCAA sin enviar aún instrucciones

Por su parte, hay algunas regiones que todavía están a la espera de analizar el Real Decreto para proceder a dar sus instrucciones con respecto a la medida.

Es el caso de País Vasco, que evaluará a lo largo de esta semana si retira totalmente la mascarilla en los centros escolares o si recomienda su mantenimiento en las aulas.

Tampoco hay novedades al respecto en Galicia. De momento, el Gobierno regional continúa realizando la recomendación de usarla dentro de las aulas, y no se ha dado de momento ninguna otra instrucción particular.

En Navarra tampoco se han enviado instrucciones todavía, ya que esta semana no hay clases en esta comunidad. Sin embargo, su presidenta, María Chivite, aseguró ayer que está previsto eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla para el alumnado navarro, aunque quien desee llevarla podrá seguir haciéndolo. Eso sí, "en principio en términos generales se va a mantener la obligatoriedad del uso de mascarilla en transporte público o en los espacios sociosanitarios", añadió.

Esta disparidad en el envío de las nuevas instrucciones ha provocado "confusión", según indica el presidente de Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), Toni González.

"Había autonomías en donde esperaban instrucciones o normativa autonómica al respecto. Y las propias familias no sabían si hoy debían llevarla o no. En otras comunidades aún no es periodo lectivo porque este parón pedagógico empezó más tarde, como es el caso de Navarra o Comunidad Valenciana. Entendemos que en un periodo breve quedará claro la aplicación de esta normativa y quedará normalizado", asegura, no obstante.

Primer día sin mascarilla

A pesar de que no todas las comunidades han enviado a tiempo las instrucciones para encarar esta nueva fase de la pandemia, el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el interior de espacios cerrados ha entrado en vigor este miércoles, tras la publicación en el BOE del Real Decreto que recoge esta medida.

Este primer día sin obligación de llevar mascarilla se ha desarrollado sin grandes cambios y con normalidad, según asegura el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, después de contactar con equipos directivos de colegios e institutos públicos.

"En general, ante la incertidumbre, detectamos que tanto alumnos como profesores han seguido utilzando la mascarilla; no ha habido un abandono masivo de las mascarillas", señala García, un escenario que Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF, cree que podría cambiar a partir de mañana, normalizándose ya su no uso.

En cuanto a los centros privados, fuentes de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) afirman que la retirada de las mascarillas se ha llevado con total normalidad, como en otros ámbitos de la vida. Sin embargo, precisan que también se ha visto a estudiantes y profesores que han preferido mantener la mascarilla en interiores. Escuelas Católicas cifra el mantenimiento de la mascarilla en torno a un 30-40%, según indica Luis Centeno, secretario general adjunto.

"Las noticias que nos llegan es de normalidad. Y ha habido de todo, los alumnos y profesores han actuado como consideraban más oportuno, algunos las han llevado y otros no... pero no por confusión sino por decisión personal", apunta por su parte Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos.