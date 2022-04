ONG y empresas lanzan un ecosistema de aprendizaje ilimitado para apoyar a los niños refugiados

Europa Press Madrid

Más de 500 voluntarios, 30 editoriales y 3.300 recursos digitales, han lanzando el movimiento #EdTechStandsWithUkraine, un ecosistema de aprendizaje ilimitado para apoyar a los niños refugiados de Ucrania.

La iniciativa ha sido impulsada por Odilo, y que ya cuenta con el apoyo de asociaciones como Todos con Ucrania, Emergency Home, BUE, la Asociación Ucraniana de Madrid, entre otras; así como la asociación de voluntarios de profesores ucranianos y de voluntarios refugiados, ministerios de educación, o bibliotecas nacionales y municipales de Europa como eBiblioCAT. El objetivo es continuar sumando esfuerzos y facilitar el acceso a un ecosistema de aprendizaje ilimitado a los refugiados ucranianos.

Esta iniciativa, sin ánimo de lucro, permite que niños refugiados y sus familias aprendan el idioma y la cultura de los países de acogida de forma interactiva y mantengan el programa educativo en su idioma natal. El ecosistema, al que se accede a través de la URL y de la app que ha creado Odilo, proporciona además una vía de entretenimiento y conexión con otros estudiantes, que les ayudará a crear comunidad y desconectar de la continua información sobre la guerra.

Más 3.300 recursos digitales

A través de una plataforma inteligente, comúnmente conocida como el 'Netflix de la educación', los menores refugiados pueden acceder de forma gratuita a más de 3.300 recursos digitales multiformato (libros electrónicos, audiolibros, videos, películas, cursos, revistas, periódicos, etc.) de los mejores proveedores de todo el mundo.

Editoriales ucranianas como Vivat Publishing, The Black Sheep, The Old Lion Publishing House, UA Comics, Crocus Publishing, Bohdan Books Publishing, o V.Books- XXI ya colaboran con la iniciativa para la incorporación de contenido digital y derechos de impresión. La International Publishing Association, la Ukrainian Publishers & Booksellers Association, entre otras asociaciones continúan sumándose a este movimiento.

#EdTechStandsWithUkraine se ha convertido, además, en un hub que permite, hasta el momento a más de 30 editores del país en cuestión, continuar operando gracias a la impresión bajo demanda de más de 200 de sus títulos digitales. ¿Cómo funciona? A través de un marketplace que conecta a las editoriales (proveedores de contenido) con colegios, bibliotecas e instituciones de Europa que están acogiendo refugiados, el proceso de distribución de libros se simplifica, ofreciendo a estas instituciones la opción de imprimirlos y distribuirlos por su cuenta o apoyarse en Odilo.

El marketplace acaba de recibir una solicitud de imprimir 1.000 copias de 14 títulos de la editorial ucraniana The Old Lion Publishing House. "Es un orgullo poder aportar nuestro granito de arena mientras demostramos nuestra verdadera misión: democratizar el acceso a la educación de alta calidad y adaptarnos a las necesidades reales del mundo", ha afirmado Fátima Bigeriego, Strategic Partnership Manager de Odilo.

Gracias a la iniciativa #EdTechStandsWithUkraine, los ucranianos refugiados podrán acceder a experiencias educativas diseñadas en su idioma especialmente para niños y familias, clubes de lectura y de aprendizaje, clases virtuales de idiomas hablados en los países de acogida, webinars para apoyar la adaptación cultural o actividades de entretenimiento que serán impartidas por profesores y autores voluntarios.

El objetivo no es otro que generar una comunidad en la que sus miembros puedan apoyarse desde la distancia, y que los menores puedan conocer a otros niños de su edad en el país de acogida, para que se sientan acompañados.

Las clases virtuales impartidas por profesores voluntarios, tanto ucranianos como de otras nacionalidades, darán apoyo al nuevo programa escolar en un horario compatible con las clases presenciales. Así mismo, los clubes de lectura ofrecerán la posibilidad de conectar en directo con otros niños y tener la posibilidad de comentar distintos capítulos de un libro con los propios autores; apoyando así las obras de autores ucranianos e internacionales.

Según Liliya Hlushko, natural de Ucrania y residente desde hace 16 años en España que colabora activamente con #EdtechStandsWithUkraine, "resulta una iniciativa necesaria en estos momentos". "Estoy feliz de ayudar conectando voluntarios, familias y proveedores ucranianos con ODILO para que niños y familias puedan continuar con su educación", ha indicado.

Cualquier persona que desee solicitar información y sumarse a esta iniciativa, inscribiéndose como profesor o dinamizador voluntario, puede hacerlo a través de la web #EdTechStandsWithUkraine.

"La herramienta de cooperación que ha propuesto la industria Edtech será un puente para los jóvenes ucranianos que se ven obligados a abandonar temporalmente su patria debido a estas terribles circunstancias, que les permitirá seguir leyendo libros ucranianos y estudiar libros de texto y manuales en su lengua materna", ha indicado Oleksandr Afonin, presidente de la Asociación de Editoriales de Ucrania.

"¡Es una gran noticia! Nos alegra que nuestros libros de ficción estén disponibles para los niños ucranianos. Esto es especialmente importante en una situación en la que nuestros libros en papel están en Kharkiv y no tenemos acceso al almacén", ha añadido. Nargis Gafurova, jefe adjunto del departamento de Publicaciones de Crocus Publishing.

