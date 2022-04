La competición para jóvenes emprendedores '20 Under 20' de Wise regresa en su V edición

Wise, la compañía tecnológica global que está construyendo la mejor manera de mover dinero alrededor del mundo, ha abierto el periodo de inscripción para la quinta edición de 20 Under 20. El objetivo de la competición es encontrar a los 20 jóvenes emprendedores con más talento de Europa, y ayudarles a escalar su negocio.

Los jóvenes emprendedores de entre 16 y 19 años tienen la oportunidad de presentar su idea de negocio y optar así a los siguientes premios: 25.000 libras (30.000 euros) para el ganador/a, o compartido entre varios ganadores generales y 2.000 libras (2.400 euros) para cada uno de los ganadores de las 3 categorías especiales (EdTech o startup de educación, GreenTech o empresa de sostenibilidad, y Empresa social).

Además, todos los finalistas disfrutarán de transferencias internacionales gratuitas por valor de hasta 1 millón libras (1,2 millones de euros) con Wise para Empresas, la participación en un Mentoring Camp de primer nivel y oportunidades de networking con otros finalistas y jueces.

Los ganadores serán seleccionados por un panel de empresarios y expertos de renombre internacional. Entre los miembros del jurado confirmados se encuentran el cofundador de Wise, Taavet Hinrikus; la Presidenta de Estonia (2016-2021) y defensora mundial del Secretario General de la ONU para Every Woman Every Child, Kersti Kaljulaid; la directora de Station F en París y cofundadora de StarHer y Tech.eu, Roxanne Varza; y la Head of Banking para MEA y América Latina de Wise, Nadia Costanzo.

En ediciones anteriores, 20 Under 20 ha contado con la participación de emprendedores españoles destacados, como los fundadores de Unigow, Ale Sánchez, Alejandro Cañada y Louan Rousseau; o el fundador de Sideways Vehicles, Marco Palacios. Este año, la competición pretende ser de nuevo un punto de encuentro para los talentos más destacados del panorama emprendedor en España y en el resto de Europa.

Para participar en la competición 20 Under 20, los emprendedores entre 16 y 19 años solo tienen que rellenar un formulario de inscripción, incluyendo un pitch en formato vídeo (de hasta 90 segundos) en el que nos hablen de ellos, de su empresa y de por qué merecen ser uno de los/las 20 Under 20. Pueden encontrar toda la información en la página web de la competición.

Taavet Hinrikus, cofundador de Wise y presidente de '20 Under 20': "Nos apasiona ayudar a la próxima generación de empresarios a hacer crecer sus negocios. 20 Under 20 ofrece a los jóvenes emprendedores una valiosa experiencia y herramientas para crecer, así como la oportunidad de establecer vínculos y crear redes que les ayudarán a preparar sus empresas para el futuro. A los jóvenes les motivan las causas sociales, las cuales contribuyen a dar forma a sus ideas, a menudo centradas en temas increíblemente importantes, como el cambio climático y la educación. Estoy realmente emocionado de poder apoyar a estas mentes brillantes que están dando forma a las soluciones para un futuro mejor."

